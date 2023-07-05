Пенсионер, состоявший в организации «Граждане СССР», обвиняется в экстремизме

Иглинский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 69-летнего пенсионера, который обвиняется в участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), сообщили в пресс-службе республиканского СКР. По данным «Ъ-Уфа», это житель Нуримановского района Анатолий Попов.

По версии следствия, обвиняемый состоял в межрегиональной общественной организации «Граждане СССР». Несмотря на то, что решением Самарского областного суда, вступившем в силу в июле 2022 года, ее деятельность была признана экстремистской и запрещена, участие он в ней не прекратил. В частности, Анатолий Попов направлял в адрес отделения почтовой связи агитационные материалы, а также опубликовал в интернете пропагандистские выступления о своих действиях в интересах организации.

Свою вину он не признал.

Влада Шипилова

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