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Коммерсантъ FM
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«Родину-мать» в Киеве подсветили цветами американского флага

Вечером 4 июня, в День Независимости США, советский памятник «Родина-мать» в Киеве подсветили цветами американского флага. Фото и видео опубликовало в Telegram-канале издание «Страна».

Фото: Alina Smutko, Reuters

Фото: Alina Smutko, Reuters

Как отмечает издание, так власти Украины поздравили США с Днем Независимости, который отмечается 4 июля.

В июле 2022 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что с памятника «Родина-мать» уберут советский герб. В мае этого года началась подготовка проекта по замене герба СССР на государственный герб Украины.

«Родина-мать» в Киеве — самая высокая скульптура в Европе (102 м). Памятник стоит на правом берегу Днепра, его поставили на День Победы в 1981 году.

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