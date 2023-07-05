«Родину-мать» в Киеве подсветили цветами американского флага

Вечером 4 июня, в День Независимости США, советский памятник «Родина-мать» в Киеве подсветили цветами американского флага. Фото и видео опубликовало в Telegram-канале издание «Страна».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alina Smutko, Reuters Фото: Alina Smutko, Reuters

Как отмечает издание, так власти Украины поздравили США с Днем Независимости, который отмечается 4 июля.

В июле 2022 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что с памятника «Родина-мать» уберут советский герб. В мае этого года началась подготовка проекта по замене герба СССР на государственный герб Украины.

«Родина-мать» в Киеве — самая высокая скульптура в Европе (102 м). Памятник стоит на правом берегу Днепра, его поставили на День Победы в 1981 году.