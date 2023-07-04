Татарстан просит 4 млрд рублей на безопасность школ

В Татарстане на охрану объектов государственных и муниципальных школ в 2023 году бюджетом предусмотрено 1,44 млрд руб. Об этом на заседании комитета Госсовета по законности и правопорядку сообщил заместитель министра образования и науки республики Рамиль Хайруллин.

«Охрана осуществляется силами квалифицированных сотрудников частных охранных организаций, имеющих соответствующую лицензию»,— уточнил чиновника.

Вместе с тем из его доклада следовало, что эта сумма покрывает охрану образовательных организаций с первой по третью категории опасности. Таких объектов в республике 1,9 тыс. К четвертой категории (небольшие школы, преимущественно в селах) относятся 1,77 тыс. объектов. Их ЧОПами не охраняют.

Всего же для усиления антитеррористической защищенности школ Татарстану требуется еще 3,9 млрд руб., заявил господин Хайруллин. Эти средства республика запросила у Минпросвещения РФ, но ответа не получила.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"