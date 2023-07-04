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Bloomberg: эмиратская ADNOC и австрийская OMV обсуждают слияние своих дочерних нефтехимических компаний

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) и австрийская нефтегазовая компания OMV обсуждают возможность слияния своих дочерних нефтехимических компаний — австрийской Borealis и эмиратской Borouge (СП ADNOC и OMV). Объединение они планируют для создания химической и пластмассовой компании стоимостью более $30 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Один из собеседников агентства сообщил, что переговоры между компаниями ведутся уже несколько месяцев. Отмечается, что Borealis на 75% принадлежит OMV, а 25% принадлежат ADNOC. По информации источников, стоимость Borealis оценивается примерно в $10 млрд, а Borouge — в $22 млрд.

Собеседники агентства утверждают, что стороны еще обсуждают, какие доли у них будут в объединенной компании. По одному из возможных сценариев ADNOC и OMV будут владеть одинаковыми долями, не превышающими 50%, а остальная часть будет находиться в свободном обращении на фондовой бирже. Австрийская сторона настаивает, чтобы штаб-квартира компании находилась в Европе, где проходит большинство операций, передает Bloomberg.

Как сообщает Bloomberg, слияние компаний являются частью плана ОАЭ по привлечению в страну инвестиций и технологий, а также созданию новых отраслей промышленности и производственных мощностей. Агентство напоминает, что OMV в прошлом году объявила о планах стать «зеленым» предприятием, выстроенным вокруг химической промышленности, переработки отходов, а также вокруг инфраструктуры электромобилей.

Эрдни Кагалтынов

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