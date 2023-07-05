Наблюдателям добавили гарантий

Центральная избирательная комиссия исполнила поручение президента Владимира Путина по итогам его декабрьской встречи с Советом по правам человека (СПЧ). Результатом этой работы стали поправки в законодательство, упрощающие доступ общественных наблюдателей на выборы всех уровней, сообщили “Ъ” в комиссии. На встрече с президентом правозащитники просили также допустить наблюдателей ко всем этапам кампании, начиная от регистрации кандидатов. Эта норма пока в законодательстве не появилась, но зампред ЦИКа Николай Булаев ранее заявил о готовности ввести институт постоянных представителей общественности при избиркомах разного уровня.
Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ
Центризбирком исполнил январское поручение президента Владимира Путина о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе и упростил в этой части федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав, сообщили “Ъ” в комиссии. Напомним, отчитаться президенту о выполнении этой работы комиссия должна была до 1 июля.
Речь идет о поручении, которое Владимир Путин дал в январе 2023 года по итогам заседания СПЧ, состоявшегося 7 декабря 2022 года. В ходе этого мероприятия член СПЧ и председатель ассоциации по защите избирательных прав «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод предложил расширить систему общественного наблюдения на выборах, передав, например, эту опцию уполномоченным по правам человека в регионах. Кроме того, господин Брод выступил за то, чтобы распространить общественный контроль не только на день или дни голосования, как сейчас, но и на предшествующие этапы избирательного процесса, включая регистрацию кандидатов и агитацию, так как на этих стадиях тоже возникают проблемные моменты. По результатам заседания Владимир Путин поручил «рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе».
По словам собеседника “Ъ” в Центризбиркоме, во исполнение этого поручения в мае в избирательное законодательство были внесены поправки, отменяющие условие, согласно которому общественные палаты вправе назначать общественных наблюдателей только там, где это предусмотрено законом о соответствующих выборах. Теперь же региональные палаты могут делегировать на голосование общественных контролеров даже в том случае, если в местном законе о выборах норма об общественных наблюдателях отсутствует.
Исполнительный директор НОМ Алена Булгакова заявила “Ъ”, что ассоциация также продолжает отстаивать идею о том, чтобы общественный контроль был обеспечен на всех этапах избирательной кампании. В июне на итоговом пленарном заседании Общественной палаты РФ зампред Центризбиркома Николай Булаев уже заявил о готовности ввести институт постоянных представителей федеральной Общественной палаты в Центризбиркоме и региональных палатах — в областных и краевых избирательных комиссиях, напомнила госпожа Булгакова: «Для независимого экспертного сообщества, людей, которые не первый год организуют общественное наблюдение на выборах, это возможность следить за соблюдением закона и на таких важных, зачастую неспокойных этапах, как регистрация».
Между тем сам НОМ 4 июля отчитался о завершении подготовки преподавателей, которые до конца лета проведут обучающие семинары для всех граждан, желающих стать общественными наблюдателями на выборах в сентябре. По данным ассоциации, полный курс обучения прошли 337 преподавателей, не считая представителей общественных палат и общественных штабов по наблюдению за выборами, делегированных для участия в семинарах. Обучение проводилось в течение июня, в нем приняли участие представители 43 регионов, где в предстоящий единый день голосования пройдут выборы губернаторов, депутатов заксобраний и глав административных центров.
Единороссы определились с кандидатами в депутаты Госдумы
Контекст
Во вторник в Москве прошло заседание генсовета «Единой России», которое председатель партии, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев открыл заявлением по поводу мятежа ЧВК «Вагнер». «Хотел бы начать заседание со слов благодарности всем, кто в весьма непростой период истории нашей страны решительно выступил в поддержку президента и вооруженных сил России,— отметил господин Медведев.— То есть не допустил раскола и дестабилизации общества, не оставил никаких шансов организаторам вооруженного мятежа. Своей единой и твердой позицией заставил их отступить». Политик выразил уверенность, что россияне продолжат противостоять колоссальному давлению со стороны «врагов, оппонентов из недружественных стран». «Как бы они ни назывались, они, к сожалению, наши враги»,— добавил зампред Совбеза.
Он также рассказал партийцам, что перед заседанием генсовета участвовал в совещании по укомплектованию армии добровольцами и контрактниками, которое, по его словам, идет с очень хорошей динамикой: с начала года в вооруженные силы вступили 185 тыс. человек. «Если кто-то рассчитывал, что в результате этого мятежа или переворота люди будут отказываться от службы или их намерение поменяется, этот кто-то глубоко просчитался. Темпы набора остались такими же, несмотря на довольно тяжелое событие»,— подчеркнул Дмитрий Медведев. В завершение выступления он напомнил, что сейчас «безусловно важно сохранять консолидацию вокруг главы нашего государства».
На заседании единороссы обсудили гуманитарную помощь новым регионам и утвердили кандидатов на довыборах в Госдуму по одномандатным округам. По Карачаево-Черкесскому округу №16 выдвинут депутат гордумы Черкесска Солтан Узденов, по Симферопольскому округу №19 — глава комитета по социальной политике горсовета Симферополя Юрий Нестеренко, по Липецкому округу №114 — спикер облсовета Дмитрий Аверов, по Дивногорскому округу №56 — экс-глава Красноярска Сергей Еремин.
В конце заседания Дмитрий Медведев еще раз напомнил соратникам, что сейчас «очень жесткое время»: «Я прошу никого не расслабляться, но, конечно, и не унывать».