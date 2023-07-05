Наблюдателям добавили гарантий

Центральная избирательная комиссия исполнила поручение президента Владимира Путина по итогам его декабрьской встречи с Советом по правам человека (СПЧ). Результатом этой работы стали поправки в законодательство, упрощающие доступ общественных наблюдателей на выборы всех уровней, сообщили “Ъ” в комиссии. На встрече с президентом правозащитники просили также допустить наблюдателей ко всем этапам кампании, начиная от регистрации кандидатов. Эта норма пока в законодательстве не появилась, но зампред ЦИКа Николай Булаев ранее заявил о готовности ввести институт постоянных представителей общественности при избиркомах разного уровня.

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Центризбирком исполнил январское поручение президента Владимира Путина о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе и упростил в этой части федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав, сообщили “Ъ” в комиссии. Напомним, отчитаться президенту о выполнении этой работы комиссия должна была до 1 июля.

Речь идет о поручении, которое Владимир Путин дал в январе 2023 года по итогам заседания СПЧ, состоявшегося 7 декабря 2022 года. В ходе этого мероприятия член СПЧ и председатель ассоциации по защите избирательных прав «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод предложил расширить систему общественного наблюдения на выборах, передав, например, эту опцию уполномоченным по правам человека в регионах. Кроме того, господин Брод выступил за то, чтобы распространить общественный контроль не только на день или дни голосования, как сейчас, но и на предшествующие этапы избирательного процесса, включая регистрацию кандидатов и агитацию, так как на этих стадиях тоже возникают проблемные моменты. По результатам заседания Владимир Путин поручил «рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе».

По словам собеседника “Ъ” в Центризбиркоме, во исполнение этого поручения в мае в избирательное законодательство были внесены поправки, отменяющие условие, согласно которому общественные палаты вправе назначать общественных наблюдателей только там, где это предусмотрено законом о соответствующих выборах. Теперь же региональные палаты могут делегировать на голосование общественных контролеров даже в том случае, если в местном законе о выборах норма об общественных наблюдателях отсутствует.

Исполнительный директор НОМ Алена Булгакова заявила “Ъ”, что ассоциация также продолжает отстаивать идею о том, чтобы общественный контроль был обеспечен на всех этапах избирательной кампании. В июне на итоговом пленарном заседании Общественной палаты РФ зампред Центризбиркома Николай Булаев уже заявил о готовности ввести институт постоянных представителей федеральной Общественной палаты в Центризбиркоме и региональных палатах — в областных и краевых избирательных комиссиях, напомнила госпожа Булгакова: «Для независимого экспертного сообщества, людей, которые не первый год организуют общественное наблюдение на выборах, это возможность следить за соблюдением закона и на таких важных, зачастую неспокойных этапах, как регистрация».

Между тем сам НОМ 4 июля отчитался о завершении подготовки преподавателей, которые до конца лета проведут обучающие семинары для всех граждан, желающих стать общественными наблюдателями на выборах в сентябре. По данным ассоциации, полный курс обучения прошли 337 преподавателей, не считая представителей общественных палат и общественных штабов по наблюдению за выборами, делегированных для участия в семинарах. Обучение проводилось в течение июня, в нем приняли участие представители 43 регионов, где в предстоящий единый день голосования пройдут выборы губернаторов, депутатов заксобраний и глав административных центров.

Елена Рожкова