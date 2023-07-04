Дело приобрело пожарный характер

Ленинский райсуд Ульяновска в ближайшие дни заново приступит к рассмотрению иска прокурора к управлению архитектуры и градостроительства администрации Ульяновска (горархитектура) о признании недействительным разрешения на строительство пятиэтажного дома в плотно застроенном центральном Ленинском районе города. Ранее Шестой кассационный суд (Самара) отменил решения районного и областного судов, указав, что проектной документацией не соблюдены обязательные пожарные требования, и горархитектура должна была отказать застройщику в получении разрешения на строительство. Жители микрорайона, в интересах которых и обратилась прокуратура, возмущены тем, что, несмотря на решение кассационного суда стройка продолжается. В горархитектуре отмечают, что и далее будут настаивать на законности разрешения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Венера Закирова Фото: Венера Закирова

Как стало известно «Ъ», на минувшей неделе зампред правительства Ульяновской области Евгений Лазарев встретился с инициативной группой жителей Ленинского района Ульяновска, выступающих против строительства в частном секторе пятиэтажного многоквартирного дома (МКД) по адресу: ул. Бакинская, 75.

Жители просили о личном приеме губернатора, но были переадресованы к вице-премьеру. Суть их обращения в том, что, на их взгляд, разрешение на строительство дома по ул. Бакинской (на участке площадью 19,53 соток, 50 квартир, ввод в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2025 года) было выдано незаконно, нарушены требования по пожарным разрывам между домами, увеличена нагрузка на инженерные сети, не рассчитанная на МКД, нарушены требования по плотности застройки; нарушены их права, поскольку этот микрорайон предназначен только для коттеджной застройки, и со строительством МКД упадет стоимость их домовладений. На встрече с областным вице-премьером они также отметили, что, несмотря на то, что кассационный суд отменил решения районного и областного судов, отказавших в удовлетворении иска прокурора о признании недействительным разрешения на строительство МКД, застройщик продолжает работы.

Напомним, обращаться к властям по поводу недопустимости строительства МКД жители начали еще в январе прошлого года «всего 250 подписей). В апреле прошлого года губернатор региона Алексей Русских на аппаратном совещании повторно вернулся к теме необходимости запрета точечной застройки, обратив внимание на то, что его рекомендации не исполняются. «Я напомню, что предложенным мной пакетом изменений Правил землепользования и застройки запрещена точечная застройка. Тем не менее, в Ульяновске сегодня наблюдается несколько таких точек, вызывающих недовольство жителей»,— сказал губернатор, приведя в пример в том числе и планируемую стройку на улице Бакинской. Занимавший на тот момент пост мэра Ульяновска Дмитрий Вавилин ответил губернатору, что, «чтобы исключить негатив», мэрией разработаны изменения в ПЗЗ, «которые вводят дополнительную процедуру в виде сбора пожеланий и предложений через общественные обсуждения», «и только после получения по ним положительного заключения будет выдаваться разрешение на строительство», и «без учета мнения жителей строительные работы вестись не будут». В свою очередь и Алексей Русских поручил по каждой из проблемных площадок «организовать максимально широкие общественные обсуждения». В марте 2022 года прокуратура Ленинского района, изучив документацию, направила в горархитектуру предостережение о недопустимости нарушения закона при подготовке разрешения на строительство. Тем не менее, 8 июля 2022 года разрешение на строительство было выдано горархитектурой компании «СЗ „Университет“» (ООО, владелец Александр Сысуев).

После этого прокурор Ленинского района в интересах неопределенного круга лиц направил в суд иск о признании разрешения на строительство недействительным. В иске отмечалось, что разрешение на строительство выдано с нарушением градостроительного законодательства, согласно генплану, «земельный участок находится в функциональной зоне коттеджной и усадебной застройки, общественной застройки, которая не предназначена для строительства многоквартирного дома», кроме того, количество машиномест (14) не соответствует стандартам для МКД, коэффициент плотности застройки превышен (вместо 0,4 для этой зоны составляет 0,66), нарушены предельные минимальные размеры противопожарных проездов и противопожарные расстояния до других домов и т.д.

Горархитектура с требованиями прокурора на соглашалась и настаивала на законности разрешения. Ленинский райсуд пришел к выводу, что нормативы не нарушены и отказал прокурору в удовлетворении иска, с его выводами согласился и областной суд. Однако 30 мая этого года Шестой кассационный суд, согласившись с рядом выводов районного суда (по плотности застройки и возможности строительства МКД в этой зоне) в то же время признал неправильными выводы по противопожарным требованиям и отменил решение райсуда, отметил, что горархитектура «была обязана проверить» соблюдение этих требований. Дело направлено на новое рассмотрение (пока на сайте суда еще нет информации о передаче дела судье).

Между тем управление архитектуры и градостроительства мэрии Ульяновска продолжает настаивать на законности выдачи разрешения на строительство. Руководитель управления Наталья Гордеева отмечает, что при новом рассмотрении в суде их позиция «останется прежней». «Градостроительным кодексом преду­смотрен четкий перечень документов, необходимых для разрешения на строительство, и перечень оснований для отказа. Застройщик представил полный комплект документов, и оснований для отказа не было. А проверять детально проектную документацию управление не вправе, поскольку есть заключение специализированной экспертной компании, которая несет за это персональную ответственность»,— пояснила глава горархитектуры, По ее словам, не исключено, что управление обжалует решение кассационного суда, но «решение по этому поводу пока не принято». Получить комментарии застройщика не удалось.

Независимый юрист и общественный активист Константин Толкачев, занимавшийся проблемами точечной застройки, считает, что горархитектура, даже если по документам все соответствует, могла бы в суде выразить позицию в интересах горожан, «но этого не случилось», потому что, «видимо, действия мэрии направлены на удовлетворение интересов застройщика». Господин Толкачев отмечает, что предложения губернатора о необходимости учитывать мнение горожан были вполне правильными, и Градостроительный кодекс не запрещает ввести дополнительную открытость и гласность. «Но прозвучавшие полтора года назад декларации расходятся с реальным положением дел. Более того, у города отобрали на уровень региона большинство градостроительных полномочий, окончательно лишив население контроля через гордуму действий исполнительной власти. Опыт показывает, что стало только хуже»,— отметил юрист.

Сергей Титов, Ульяновск