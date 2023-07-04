По УДО не удалось

Экс-глава Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналь Мязитов вышел на свободу после почти трех лет колонии. В конце 2020 года Реналя Мязитова приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 200 тыс. руб. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий в целях извлечения выгод для себя или других лиц). Суд засчитал чиновнику три года, проведенные в СИЗО во время следствия. Реналь Мязитов множество раз пытался добиться условно-досрочного освобождения (УДО), но суд каждый раз отказывал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд несколько раз отказывал Реналю Мязитову в условно-досрочном освобождении

Фото: vk.com Суд несколько раз отказывал Реналю Мязитову в условно-досрочном освобождении

Фото: vk.com

Экс-глава Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналь Мязитов полностью отбыл свой срок и вышел на свободу. Эту информацию „Ъ“ подтвердила жена бывшего руководителя СОФЖИ Наталья Мязитова. «Официально срок закончился 1 июля, но выпустили раньше, в пятницу, 30 июня, поскольку 1 июля выходной»,— отметила она. Почти три года экс-чиновник провел в колонии общего режима. До приговора Реналь Мязитов три года провел в СИЗО.

Уголовное дело в отношении Реналя Мязитова было возбуждено в сентябре 2018 года. Правоохранители заподозрили его в зло­употреблении полномочиями при заключении ряда сделок. Первым эпизодом, о котором идет речь в уголовном деле, стала покупка земельного участка площадью 3 га бывшего «Самарского завода клапанов» стоимостью 150 млн руб. Стоимость покупки была завышена на 60 млн руб., считают следователи. Второй эпизод правоохранители связали с оплатой сноса бывшего военного городка № 3 на ул. Николая Панова. Услуги по демонтажу зданий якобы были оплачены два раза. В общей сложности подрядчик — ООО «СК „Евроальянс“» — получил 20 млн руб., решили следователи. Третья сделка — передача прав на земельный участок площадью 62 га в Автозаводском районе Тольятти ООО «Прибрежный парк», собственниками которого помимо фонда выступали ООО «Сибирское песчаное карьероуправление» и ООО «Управляющая компания „РосРазвитие Сибирь“». По версии следствия, чиновник, введя землю в уставной капитал юридического лица, хотел в последующем поделить ее с другими совладельцами компании. Ущерб оценили в 219,5 млн руб. В суде Мязитов называл дело сфабрикованным по инициативе бывшего министра строительства области Александра Баландина, а также отца экс-главы регионального минстроя Евгения Чудаева — крупного девелопера Николая Чудаева. В интервью «Ъ» депутат Александр Хинштейн рассказал, что Чудаевы не имеют к делу отношения. «Основными инициаторами возбуждения уголовного дела были Дмитрий Азаров (губернатор Самарской области. — «Ъ») и ваш покорный слуга»,— заявил парла­ментарий.

В ноябре 2020 года Реналя Мязитова приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 200 тыс. руб. Срок в СИЗО суд засчитал. Чиновника признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий в целях извлечения выгод для себя или других лиц). В августе 2021 года впервые стало известно, что Мязитов планирует подать заявление об условно-досрочном освобождении в суд Куйбышевского района Самары. В ноябре выяснилось, что суд отказал в УДО. Впоследствии суд еще несколько раз принимал аналогичное решение, последняя неудачная попытка была в апреле этого года.

По словам Натальи Мязитовой, Реналь Мязитов не хочет общаться со СМИ.Супруга экс-главы СОФЖИ также отказалась от подробных комментариев. На вопрос о самочувствии Реналя Мязитова она ответила, что он «приходит в себя и общается с детьми».

Сабрина Самедова