В Майкопе несколько часов тушат крупный пожар на полигоне ТБО

Вечером 4 июля в Майкопе на полигоне твердых бытовых отходов произошло возгорание на площади около 200 кв. м. Сейчас продолжается его локализация, сообщает глава города Геннадий Митрофанов в своем Telegram-канале.

«Вместе с представителями экстренных служб обсудили на месте оперативные меры, направленные на ликвидацию пожара. В настоящее время возгорание удалось взять под контроль, сотрудники специальных служб продолжают работать на месте происшествия»,— отметил Геннадий Митрофанов.

В тушении пожара задействовано 30 человек и девять единиц техники. Мэр отметил, что стоит задача провести все работы в максимально короткие сроки. После возгорания Геннадий Митрофанов также поручил профильным службам проверить, как работает охрана на полигоне, и установить причины возгорания.

Татьяна Ручкина

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