Конкурс по аэропорту утонул в жалобах

Жалобы участников конкурентных переговоров по выбору генпроектировщика объектов второй очереди аэропорта Пулково и последующие решения Санкт-Петербургского УФАС привели к отмене конкурса. Отсрочка существенно не повлияет на реализацию проекта, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конкурс на выбор проектировщика компания-оператор аэропорта Пулково объявила 3 мая, итоги планировалось подвести 18 мая

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Конкурс на выбор проектировщика компания-оператор аэропорта Пулково объявила 3 мая, итоги планировалось подвести 18 мая

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Компания «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС, оператор аэропорта Пулково) отменила конкурентные переговоры на осуществление функций генерального проектировщика с выполнением проектно-изыскательских работ по объектам фазы А второй очереди развития аэропорта Пулково, сообщается на портале госзакупок. Решение об отказе от проведения конкурентных переговоров по выбору проектной организации было принято 3 июля.

Конкурс на выбор проектировщика компания-оператор аэропорта Пулково объявила 3 мая, итоги планировалось подвести 18 мая. Но процедура, как писал «Ъ-СПб» (см. №99 от 06.06.2023), была возвращена на этап подачи заявок после жалоб двух проектных организаций: петербургского АО «ПИиНИИ ВТ "Ленаэропроект"» и московского ГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект». Проектанты сочли некоторые требования, предъявляемые заказчиком к участникам конкурса, избыточными и необоснованными, и антимонопольное ведомство встало на сторону жалобщиков, предписав ВВСС устранить нарушения.

После вмешательства Санкт-Петербургского УФАС победителя конкурса планировалось определить 16 июня, но «Аэропроект» вновь подал жалобу в УФАС, оспорив отдельные условия по страхованию ответственности исполнителя контракта и требования об отсутствии судебных решений (связанных с нарушениями в профессиональной сфере) в отношении участника конкурса. Комиссия регионального управления антимонопольной службы сочла жалобу обоснованной и выдало ООО «Воздушные ворота Северной столицы» очередные предписания об устранении нарушений.

Внесению изменений в условия конкурса заказчик предпочел отказ от закупки. «Закупочная процедура по выбору генерального проектировщика на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Аэропорт Пулково, вторая очередь развития, объекты строительства фазы А" отменена в связи с необходимостью проработки документации и технического задания»,— сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе управляющей компании.

Согласно техническому заданию, победитель конкурса должен спроектировать перроны, рулежную дорожку, площадку для обработки противообледенительной жидкостью, новую Южную галерею с семью контактными гейтами и Южную переходную галерею № 1. Новая Южная галерея (в том числе зоны ожидания вылета, галереи прилета, залов специального обслуживания и пограничного контроля на прилет и вылет для пассажиров из стран ЕАЭС) рассчитана на 12 млн человек на внутренних воздушных линиях и 1,8 млн пассажиров на маршрутах внутри ЕАЭС.

Сейчас это существенно не влияет на реализацию проекта, которая с учетом текущей ситуации объективно сдвигается по срокам, считает гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. «Конкуренция действительно жесткая, и обращение в Федеральную антимонопольную службу — это один из элементов нормальной конкурентной борьбы»,— считает эксперт. По его словам, конкурс нужно будет провести заново и, с высокой вероятностью, он уже не будет отменен после изменений, внесенных в документацию.

Вячеслав Калашников