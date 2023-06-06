Планы аэропорта отправились на вынужденное приземление

Выбор генерального проектировщика второй очереди Пулково фактически придется проводить заново после предписаний антимонопольной службы: ФАС после жалоб проектных организаций нашла в условиях конкурса признаки нарушения федерального законодательства. Эксперты считают, что не все требования заказчика действительно, а не по закону, являются избыточными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран До вмешательства антимонопольной службы ООО «Воздушные ворота Северной столицы» планировало 18 мая подвести итоги конкурентных переговоров с начальной максимальной ценой контракта 511 млн рублей

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ До вмешательства антимонопольной службы ООО «Воздушные ворота Северной столицы» планировало 18 мая подвести итоги конкурентных переговоров с начальной максимальной ценой контракта 511 млн рублей

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Санкт-Петербургское УФАС России после рассмотрения жалоб московского ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» и петербургского АО «ПИиНИИ ВТ "Ленаэропроект"» предписало устранить нарушения, допущенные при организации и проведении конкурентных переговоров на осуществление функций генерального проектировщика по объекту «Аэропорт "Пулково". Вторая очередь развития. Объекты строительства фазы "А"». Заказчика обязали отменить составленные протоколы, вернуть заявки, внести изменения в документацию о закупке, а также возобновить сроки подачи заявок, проведения и завершения закупочной процедуры.

До вмешательства антимонопольной службы ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, оператор аэропорта) планировало 18 мая подвести итоги конкурентных переговоров с начальной максимальной ценой контракта 511 млн рублей. В настоящее время срок окончания подачи заявок — 9 июня, итоги планируется подвести 16 июня.

«Аэропроект» в своей жалобе счел избыточными и необъективными условия оценки в части опыта выполнения предыдущих контрактов (ВВСС требовало, чтобы организация-участник имела опыт проектирования аэровокзальных комплексов площадью свыше 15 тыс. кв. м), разночтения в проекте договора и техническом задании относительно сроков выполнения работ, а также требования заказчика о страховании ответственности исполнителя контракта. Комиссия УФАС не усмотрела нарушений в разночтениях по проекту договора и техническому заданию, в остальном жалоба «Аэропроекта» была признана обоснованной и признала в действиях заказчика признаки нарушения закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Жалоба петербургского «Ленаэропроекта» была практически идентичной, и комиссия УФАС вынесла решение, практически аналогичное предыдущему.

ВВСС ищет генпроектировщика для проектирования перронов, рулежной дорожки, площадки для обработки противообледенительной жидкостью, новой Южной галереи с семью контактными гейтами и Южной переходной галереи №1. Новая Южная галерея (в том числе зоны ожидания вылета, галереи прилета, залов специального обслуживания и пограничного контроля на прилет и вылет для пассажиров из стран ЕАЭС) рассчитана на 12 млн человек на внутренних воздушных линиях и 1,8 млн пассажиров на маршрутах внутри ЕАЭС.

В конце мая ВВСС провело конкурентные переговоры по выбору технического заказчика на объектах компании. Из шести заявителей компания выбрала для исполнения работ ООО «Ди Би Си Консультантс», предложившее выполнить контракт за 476 млн рублей при начальной максимальной цене в 591,8 млн рублей.

По оценке исполнительного директора отраслевого агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, в настоящее время в России есть пять-шесть опытных компаний, которые выполняют проектирование аэровокзальных комплексов, хотя сколько из них отвечают требованиям ВВСС, эксперт уточнить затруднился. «Раньше в подобных проектах активно могли участвовать иностранные бюро, но сейчас на это рассчитывать не приходится. И есть важная деталь: проектировщик, работая с объектом, должен не только выполнять требования нормативной документации, но также учитывать современный и передовой мировой опыт, а также ориентироваться на решения, которые могут быть реализованы отечественными подрядчиками в условиях санкций. Кроме того, если организация имеет опыт проектирования аэровокзальных комплексов площадью менее 15 тыс. кв. м, то замахиваться на объекты с площадью в десятки тысяч, имеющие определенную специфику как крупные аэропорты, было бы в итоге не очень эффективно. В моем представлении, условия и критерии заказчика в конкретном случае были установлены, чтобы отсечь компании, которые могли не справиться с объемом работ»,— сказал господин Пантелеев.

Вячеслав Калашников