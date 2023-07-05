Redmond высказалcя за антимонопольное ведомство в борьбе за бренд

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу опровергло информацию компании «Редмонд» о том, что ФАС усмотрела нарушения законодательства в действиях структур предпринимателя Андрея Синявина, который пытался продвигать технику Red под видом ребрендинга Redmond. Теперь предупреждение о публикации недостоверной информации получили обе стороны конфликта, сообщила пресс-служба УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управление ФАС по Санкт-Петербургу прокомментировало ситуацию вокруг происхождения продукции под маркой RED

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Управление ФАС по Санкт-Петербургу прокомментировало ситуацию вокруг происхождения продукции под маркой RED

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Жалобу в ФАС на действия ООО «РЭД», ООО «Инновационные решения» и ИП Синявина Андрея Станиславовича от лица производителя бытовой техники Redmond подали ООО «Редмонд», ООО «Илот» и ООО «Орлис». «ООО "Редмонд" было выявлено нарушение... антимонопольного законодательства, а именно Закона о рекламе, Закона о недобросовестной конкуренции, что вводит потребителей в заблуждение относительно происхождения продукции под брендом RED, которая отождествляется с продукцией бренда Redmond»,— говорится в тексте заявления представителей известного производителя техники.

Разбирательства между собственниками Redmond начались после смерти основателя и владельца компании Максима Агеева в 2016 году (см. “Ъ” от 06.12.2022). В описании эпизодов нарушения законодательства указывается, что, являясь генеральным директором ООО «Редмонд» (правообладателя товарного знака Redmond), господин Синявин в 2017 году заключил лицензионное соглашение о предоставлении права использования товарного знака Redmond без согласия на данную сделку остальных участников ООО «Редмонд». В том же 2017 году господин Синявин покинул территорию России и «по настоящее время находится за пределами Российской Федерации», сообщается в заявлении.

«Весной этого года антимонопольное ведомство обнаружило в действиях структур, связанных с Синявиным, признаки нарушения статьи 14.2 Закона о защите конкуренции. Данная статья гласит о "недобросовестной конкуренции путем введения в заблуждение". Проще говоря, выпуская продукцию под торговой маркой "RED", фирмы Синявина пытались обмануть покупателей, копируя известный бренд. Санкт-Петербургское УФАС своевременно отреагировало на факты незаконной деятельности, защитив не только интересы компании Redmond, но и права российских потребителей»,— заявлялось в пресс-релизе компании «Редмонд», распространенном 3 июля.

В сообщении также упоминалось, что в резолютивной части решения, принятого 20 июня 2023 года, нарушителям предписано в срок до 20 августа этого же года «прекратить действия (бездействия), которые содержат признаки нарушения законодательства».

30 июня на сайте Управления ФАС по Санкт-Петербургу была опубликована информация о том, что ООО «РЭД» выдано уведомление удалить недостоверную информацию со своей страницы в интернете следующего содержания: «Мы команда увлеченных специалистов с 15-летним опытом разработки и вывода на рынок ряда популярных трендов и широкой линейки умной бытовой техники. В новом проекте RED solution мы собрали все лучшее за 15 лет работы, исключив все лишнее и устаревшее». В информации ведомства подчеркивалось, что «подтверждения этих фактов не нашлось. Компания зарегистрирована в 2022 году. Управление выдало обществу предупреждение о необходимости удалить недостоверную информацию. Предупреждение необходимо исполнить до 20 августа».

В пресс-службе УФАС по Петербургу уточнили «Ъ-СПб», что только вышеуказанное и было сказано в предупреждении фирме «РЭД», а вся информация в сообщении «Редмонда» не соответствует действительности. «Управление ранее выдало компании "РЭД" предупреждение, но по иным основаниям. И это не является решением и предписанием. Это совершенно иной документ»,— объяснили в ведомстве.

Теперь обеим сторонам выданы предупреждения. Если они их не исполнят, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства — отдельное в отношении каждой компании. Если стороны выполнят требования, дела возбуждены не будут, сказали в УФАС.

Телефоны ООО «РЭД» и ООО «Инновационные решения», опубликованные в открытых источниках, не отвечают. Директор по маркетингу Redmond Алексей Сапин рассказал «Ъ-СПб», что релиз компании о решении антимонопольной службы будет удален «в установленные предупреждением сроки».

Александра Тен