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Коммерсантъ FM
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Бытовая техника множится делением

Специалисты из Redmond помогли Red

Крупный дистрибутор электроники DiHouse (входит в группу «Ланит») представил свой бренд бытовой техники Red в партнерстве с Red Solution. Компания наняла порядка 700 разработчиков, которые ушли из другого отечественного бренда Redmond. Массовые увольнения начались в Redmond после судебных разбирательств вокруг владения компанией, говорят участники рынка. С учетом ухода зарубежных производителей у нового вендора есть шансы занять долю рынка, несмотря на схожесть устройств с Redmond, считают эксперты.

Представитель DiHouse рассказал “Ъ”, что компания готовится совместно с Red Solution представить бытовую технику под собственным брендом Red. По его словам, техника будет разрабатываться бывшими сотрудниками другого российского вендора электроники Redmond, которые перешли в Red Solution: всего около 700 человек. ООО «Рэд», зарегистрированное 11 августа, на 85% принадлежит Юлии Барышевой, 15% — у DiHouse.

Бренд Red будет производиться в Китае, России, Узбекистане и Белоруссии, говорят его представители. В ближайшей перспективе Red планирует войти в тройку лидеров по ключевым категориям, которые формируют основной объем продаж в сегменте малой бытовой техники — чайники, грили, блендеры, мясорубки, пылесосы, утюги и прочее, заявили в DiHouse, добавив, что в будущем компания намерена представить продукцию в крупной бытовой технике, в планах также интеграция с голосовыми помощниками «Яндекса», «Сбера» и VK.

В Redmond “Ъ” сообщили, что Red Solution не имеет отношения к их бренду, а также то, что ранее штат официального дилера техники Redmond ООО «Инновационные решения» попал под сокращение: «По нашей информации, именно бывшие сотрудники ООО организовали компанию по продаже и продвижению техники Red».

ООО «Редмонд» принадлежит Диане Желясковой (51%) и Андрею Синявину (49%), следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Андрей Синявин и Диана Желяскова в таких же долях владеют ООО «Илот», которое на сайте Redmond указано как головная организация и основной дистрибутор. Выручка ООО «Илот» в 2021 году составила 13,6 млрд руб., чистая прибыль — 64 млн руб.

После смерти в 2016 году основателя и владельца Redmond Максима Агеенко между его наследниками — женой Светланой Агеенко и пятью детьми от двух браков, а также бизнес-партнерами начался затяжной конфликт, причиной которого послужило выяснение справедливой стоимости доли, оставленной Максимом Агеенко семье. В 2017 году основная доля перешла к Андрею Синявину, которого впоследствии обвинили в неуплате налогов на сумму около 2 млрд руб. (см. “Ъ” от 29 ноября 2017 года). В ноябре 2022 года «Ведомости» сообщали, что господин Синявин подал семь исков в арбитражный суд об оспаривании его отстранения от должности гендиректора Redmond, а также об оспаривании расторжения лицензионного договора с подконтрольной ему компанией «Инновационные решения» на использование товарного знака Redmond.

После начала судебных разбирательств между собственниками Redmond коммерческий директор компании, не входивший в долю, создал бренд Red и начал активно переманивать сотрудников Redmond, говорит один из собеседников “Ъ”: «Компания, по сути, использует те же технологии и производит аналогичную продукцию». По его информации, в 2021 году в категории «умных» пылесосов Redmond занимала около 7% рынка и входила в топ-3 этого сегмента. Но уже к осени 2022 года доля Redmond упала до 2% рынка, что, по его мнению, связано с отказом китайских контрагентов сотрудничать с Redmond до тех пор, пока не закончатся судебные разбирательства. По данным другого собеседника, Redmond за десять месяцев продаж 2022 года в количественном выражении заняла более 10% в сегменте мясорубок и соковыжималок, в блендерах и чайниках на бренд приходится порядка 6%, в утюгах — 5%, в пылесосах — 3%.

Новый бренд бытовой техники Red может занять в 2023 году от 2 до 2,5% рынка мелкой бытовой техники, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков: «Если бы не ушедшие с российского рынка зарубежные бренды, то вряд ли подобный продукт появился бы». Он также отмечает, что сейчас на отечественном рынке представлено достаточно китайской и турецкой техники, которая отличается лучшим, чем российские бренды, качеством, а также более низкой ценой.

Тимофей Корнев, Анастасия Гаврилюк

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