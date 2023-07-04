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Коммерсантъ FM
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ООН объявила о возвращении феномена Эль-Ниньо, который ведет к новым температурным рекордам

Сегодня Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) объявила, что «впервые за семь лет в тропической зоне Тихого океана установились условия Эль-Ниньо, что создает предпосылки для вероятного резкого повышения глобальной температуры и разрушительных погодных и климатических условий». В начале июня о возвращении Эль-Ниньо сообщили ученые из США.

Явление Эль-Ниньо возникает в среднем раз в период от 2 до 7 лет, и его эпизоды обычно длятся от 9 до 12 месяцев. Это климатический режим естественного происхождения, связанный с повышением температуры поверхности океана в центральной и восточной частях тропической зоны Тихого океана. Но это происходит в контексте климата, измененного деятельностью человека.

ВМО пояснила, что «вероятность продолжения явления Эль-Ниньо во второй половине 2023 года составляет 90%. Ожидается, что оно будет как минимум умеренной силы. Бюллетень ВМО объединяет прогнозы и рекомендации экспертов со всего мира».

«Наступление Эль-Ниньо значительно повысит вероятность установления температурных рекордов и спровоцирует более экстремальную жару во многих частях мира и в регионах океана,— сказал генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.— Заблаговременные предупреждения и упреждающие действия в случае экстремальных погодных явлений, связанных с этим крупным климатическим явлением, жизненно важны для спасения жизней и средств к существованию».

Согласно докладам ВМО, 2016 год стал самым теплым за всю историю наблюдений из-за «двойного удара» от Эль-Ниньо и антропогенного потепления, вызванного парниковыми газами. Влияние на глобальные температуры обычно проявляется в течение года после развития Эль-Ниньо явления, «поэтому, вероятно, наиболее заметным оно будет в 2024 году».

Явление Эль-Ниньо обычно связано с увеличением количества осадков в южной части Южной Америки, на юге США, на Африканском роге и в Центральной Азии. Напротив, Эль-Ниньо может вызвать сильную засуху в Австралии, Индонезии, некоторых районах Южной Азии, Центральной Америки и северной части Южной Америки. Летом же более теплая из-за Эль-Ниньо вода может подпитывать ураганы в центральной и восточной частях Тихого океана и в то же время препятствовать образованию ураганов в Атлантическом бассейне.

О том, как феномен Эль-Ниньо сказывается на погоде в мире и вечной мерзлоте в России, читайте в материале «''Мальчик'' готовит новые проказы».

Евгений Хвостик

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