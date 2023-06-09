Ученые объявили о начале явления Эль-Ниньо

Американские ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) подтвердили, что природное явление Эль-Ниньо, о возможном начале которого в текущем году специалисты говорили несколько месяцев назад, началось. Эксперты высказывают мнение, пишет BBC, что Эль-Ниньо, которое сопровождается повышением температуры на поверхности воды в морях, может привести к тому, что 2024 год станет самым жарким в истории. До этого рекорд был у 2016 года.

Признаками наступления Эль-Ниньо стало то, что в течение месяца температура воды в Тихом океане была на 0,5 градуса выше, чем обычно для этого месяца. Как заявила BBC ученый из NOAA Мишель Л`Эро, они уверены, что наблюдаемые признаки будут усиливаться. «В последнюю неделю рост составил 0,8 градуса, что даже выше майских показателей»,— отмечает она.

Специалисты прогнозируют, что Эль-Ниньо заметно скажется на погоде в разных регионах — может принести засуху в Австралию, увеличит количество осадков в виде дождя на юге США, а также ослабит муссоны в Индии. «Новый рекорд для глобальных температур в следующем году вполне вероятен,— считает руководитель отдела долгосрочного прогнозирования в Метеорологической службе Великобритании Адам Скайф.— Все зависит от того, насколько масштабным окажется Эль-Ниньо. Если к концу этого года выяснится, что масштаб серьезный, тогда высоки шансы, что у нас будет новый рекорд».

Рекордно жаркие годы обычно выпадают на следующий год после прихода Эль-Ниньо. Ученые опасаются, что в этот раз Эль-Ниньо приведет к повышению средних температур воздуха на планете на полтора градуса со всеми вытекающими последствиями, включая экономические. Для сравнения: Эль-Ниньо в 1997–1998 годах обошелся миру в $5 трлн, и тогда из-за вызванных этим явлением штормов и наводнений погибли около 23 тыс. человек.

Алена Миклашевская