«Аэроком» отремонтирует три корпуса нижегородской детской больницы за 1,4 млрд рублей

ООО «Аэроком» выбрано подрядчиком на разработку проектной документации и ремонт трех корпусов Нижегородской областной детской больницы на улице Ванеева, 211. Контракт заключен по начальной стоимости — 1,42 млрд руб., сообщается на портале госзакупок.

Работы пройдут в два этапа. Подрядчику предстоит до 30 декабря 2023 года разработать проект и привести в порядок корпус «И». Затем «Аэроком» должен приступить к ремонту корпусов «А» и «Е». Завершить второй этап работ нужно до конца 2024 года.

«Аэроком» должен поменять напольные покрытия, утеплить стены, отремонтировать крыши, установить пластиковые окна. Строители приведут в порядок системы отопления, вентиляции, водопровода, электроснабжения.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Аэроком» зарегистрировано в Москве в ноябре 2014 года с уставным капиталом 1 млн руб. Основной деятельностью является оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием. Генеральный директор и владелец — Артур Саакян. По итогам 2022 года выручка составила 77,7 млн руб., чистая прибыль — 195 тыс. руб.

Елена Ковалева