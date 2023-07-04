Активы ЗЭМЗ утекли в Австрию

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал австрийской компании Smart Stahl GmbH в отмене решения о признании недействительной сделки с АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ). Иностранная организация должна вернуть более €9,1 млн. Сделку оспорил конкурсный управляющий ЗЭМЗ, указавший на то, что в 2018–2019 годах завод перевел эти деньги по договору о поставке сталеплавильного комплекса, но оборудование не получил. Суд пришел к выводу, что сделка была направлена на вывод активов должника с целью причинения вреда кредиторам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По договору австрийская компания должна была поставить ЗЭМЗ сталеплавильный комплекс

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ По договору австрийская компания должна была поставить ЗЭМЗ сталеплавильный комплекс

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В рамках дела о банкротстве АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ) Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции о незаконности платежей на общую сумму €9,12 млн, которые предприятие перечислило Smart Stahl GmbH (Австрия) в 2018–2019 годах. Иностранная компания обязана вернуть эти средства заводу. Резолютивная часть решения апелляционного суда опубликована в картотеке арбитражных дел.

Определение Арбитражного суда Челябинской области, которое пыталось обжаловать Smart Stahl GmbH, было вынесено в апреле этого года. Согласно материалам дела, конкурсный управляющий ЗЭМЗ в декабре 2022 года направил заявление с требованием признать недействительными сделками 15 платежей завода в пользу австрийской компании, выполненных в рамках исполнения контракта от 29 ноября 2018 года. По договору Smart Stahl должно было поставить златоустовскому предприятию сталеплавильный комплекс производства итальянской компании Danieli. Конкурсный управляющий указал в суде, что ЗЭМЗ так и не получил оборудование, а контракт был заключен для передачи денег аффилированному лицу «в целях уменьшения стоимости (размера) имущества должника».

Компания Smart Stahl GmbH настаивала на том, что поставила оборудование в полном объеме, при этом ЗЭМЗ недоплатил €928 тыс. по контракту. В рамках обособленного спора организация настаивала на включении суммы задолженности в реестр требований должника, но получила отказ. В суде первой инстанции компания не представила документы, подтверждающие право собственности на якобы поставленное оборудование, а также доказательства поставки товара, в том числе счета-фактуры (инвойс), упаковочный лист, товаротранспортные накладные, копии экспортной декларации и другие документы.

В результате арбитражный суд региона пришел к выводу, что спорный контракт был подписан, а платежи выполнены в период неплатежеспособности должника. Так, в декабре 2018 года на «Федресурсе» были опубликованы намерения нескольких кредиторов ЗЭМЗ обратиться в суд с заявлением о банкротстве. «Рассматриваемые сделки привели лишь к росту долговых обязательств, не имеющему разумного экономического обоснования, с учетом отсутствия поставки спорного товара и отсутствия возврата произведенной предварительной оплаты. Соответственно, суд полагает, что в материалах обособленного спора отсутствуют доказательства, свидетельствующие о добросовестности сторон сделки, а наоборот, суд полагает обоснованным довод конкурсных управляющих, что целью перечисления денежных средств со счетов должника на счет Smart Stahl GmbH, в том числе по ее указанию на счет иной организации, является вывод активов должника, что стало возможным в результате недобросовестных совместных, согласованных действий должника и ответчика»,— говорится в решении первой инстанции. Суд пришел к выводу, что оспариваемые сделки были совершены с целью причинения вреда интересам кредиторов в период неплатежеспособности должника, соответственно, являются недействительными.

АО «ЗЭМЗ» находится в процедуре банкротства с 2019 года. В декабре 2021 года Арбитражный суд Челябинской области открыл в отношении предприятия конкурсное производство. В мае этого года его срок был продлен еще на полгода. В реестр кредиторов включено 151 требование на общую сумму 2,8 млрд руб., из которых удовлетворены 1,8 млрд. В ходе процедуры банкротства было реализовано имущество должника на общую сумму 1,2 млрд руб. Большую часть выкупило ООО «Златоустовский металлургический завод», которое сейчас работает на площадке предприятия-банкрота.

В начале июня конкурсный управляющий ЗЭМЗ выставил на торги право требования к Smart Stahl GmbH на €9,1 млн. Начальная цена лота составляет 3 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 17 июля.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% уставного капитала АО «ЗЭМЗ» принадлежит АО «Стил трейд компани» (Златоуст), которым владеет московское ООО «Юридическое агентство “КБ Эгида”». В апреле этого года Арбитражный суд Челябинской области по иску ФАС России признал недействительной сделкой договор купли-продажи 100% уставного капитала ЗЭМЗ от 18 августа 2015 года, заключенный между «Стил трейд компани» и АО «Торговый дом Металлургический завод “Красный октябрь”» (Москва). Такое решение принято в связи с тем, что сделка, в результате которой у стратегического предприятия появился иностранный инвестор — гражданка Украины, не была согласована, как этого требует федеральное законодательство.

Партнер, руководитель практики «Правовое сопровождение ВЭД» коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова считает вероятность реального получения средств от австрийской компании крайне низкой. «Есть несколько причин. Во-первых, суд игнорировал согласованное сторонами применимое иностранное право — право Швейцарии, а также положения Венской конвенции о международной купле-продаже товаров 1980 года, и в обоснование сделанных выводов ссылался лишь на нормы российского права, очевидно неприменимого к отношениям по поставке товара в рамках спорной сделки. Во-вторых, между Россией и Австрией нет каких-либо международных договоров, позволяющих исполнить судебный акт государственного суда, следовательно, для его исполнения потребуется провести сложную процедуру на территории Австрии, которая, скорее всего, не увенчается успехом в силу сказанного выше»,— говорит эксперт. По ее словам, единственный эффективный механизм реального взыскания средств с контрагента — передача спора в международный коммерческий арбитраж.

«Только качественная работа с контрактом в части формулировки арбитражной оговорки, выбора арбитражной институции для передачи спора и последовательная работа в ходе ведения арбитражного разбирательства являются залогом исполнения решения о взыскании средств с иностранной компании»,— подчеркивает Мария Любимова.

Юлия Гарипова