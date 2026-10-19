Минэнерго: системы накопления электроэнергии появятся в Подмосковье и Крыму
Министерство энергетики намерено построить новые системы накопления электроэнергии (СНЭ) в Московском регионе и Крыму. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Цивилев.
Он напомнил, что такие системы впервые ввели в эксплуатацию в Краснодарском крае, и там они доказали свою эффективность. Сейчас СНЭ строят на Дальнем Востоке. «Мы будем последовательно, шаг за шагом развивать и систему накопителей энергии»,— сказал министр энергетики на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам (цитата по «РИА Новости»).
СНЭ включают батарею, устройство сопряжения с сетью и элементы управления. Они предназначены для выдачи электроэнергии во внутреннюю сеть в то время, когда ее стоимость и мощность максимальны. Днем они могут работать около шести часов, столько же требуется для зарядки.
В 2026 году такие системы мощностью 350 МВт появились в Краснодарском крае. По оценке Минэнерго, только за август их работа помогла сэкономить около 100 млн руб. в объединенной энергосистеме Юга. Системы мощностью 250 МВт введут в эксплуатацию в конце 2028 года в Приморье. Ведомство рассчитывает довести мощность подобных систем до 600 МВт.