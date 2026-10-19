Минэнерго: системы накопления электроэнергии появятся в Подмосковье и Крыму

СНЭ включают батарею, устройство сопряжения с сетью и элементы управления. Они предназначены для выдачи электроэнергии во внутреннюю сеть в то время, когда ее стоимость и мощность максимальны. Днем они могут работать около шести часов, столько же требуется для зарядки.