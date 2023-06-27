На выборах в думу Тюмени первых кандидатов выдвинула КПРФ

КПРФ выдвинула 46 кандидатов в Тюменскую городскую думу, сообщила пресс-служба обкома КПРФ. Как сообщила территориальная избирательная комиссия Восточного административного округа Тюмени (отвечает за проведение выборов в городскую думу), коммунисты стали первыми, кто подал документы о выдвижении, другие кандидаты пока не заявлялись.

Выдвижение кандидатов началось 23 июня и продлится до 23 июля. Представитель избирательной комиссии уточнил, что кандидатам-самовыдвиженцам и кандидатам от непарламентских партий необходимо собрать от 117 до 150 подписей.

Выборы пройдут 10 сентября. Городская дума избирается по смешанной схеме: 10 депутатов выберут по партийным спискам, а 26 — по одномандатным округам. Новый состав выберут на пять лет.

На выборах Тюменской городской думы в 2018 году по партийным спискам в думу прошли четыре представителя «Единой России», трое — от ЛДПР, два коммуниста и один кандидат от «Справедливой России». Из 26 одномандатных округов в 21 победили кандидаты от «Единой России»,

Анна Капустина

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