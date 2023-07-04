Замглавы ФНС: в России за январь—июнь собрали 21,6 трлн руб. налогов

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России (ФНС) Юлия Шепелева заявила, что сбор налогов за первое полугодие в России составил 21,6 трлн руб. По ее словам, по всем категориям налогов наблюдается прирост, кроме налога на добычу полезных ископаемых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«За январь--июнь, по оперативным данным Казначейства и нашим, поступления составили более чем 21,6 трлн (руб.— ''Ъ''). По основным доходообразующим налогам у нас идет прирост, кроме нефтегазовых»,— сказала госпожа Шепелева на встрече с президентом России Владимиром Путиным (цитата по ТАСС).

Замглавы ФНС сообщила, что прирост страховых взносов за первые шесть месяцев составил около 400 млрд руб., налогов на доходы физлиц (НДФЛ) — 105 млрд руб.

Газета «Ведомости» со ссылкой на проект закона об исполнении бюджета за 2022 год сообщила, что в 2022 году поступления в консолидированный бюджет от НДФЛ с состоятельных россиян (13% + 2% повышенный налог для россиян с ежегодным доходом свыше 5 млн руб.) составили 1,013 трлн руб. В 2022 году в федеральный бюджет направили 132 млрд руб.— на 70% больше, чем планировал Минфин.

В 2023 году Минфин ожидает, что в федеральный бюджет от повышенного НДФЛ поступит 144,7 млрд руб., в 2024-м — 156,5 млрд руб., в 2025-м — 168,2 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. В 2020 году президент России Владимир Путин предложил ввести прогрессивную шкалу НДФЛ для россиян, чьи доходы превышают 5 млн руб. в год, для финансирования лечения детей с редкими заболеваниями. Прогрессивную шкалу в 15% ввели с 2021 года.

Эрдни Кагалтынов