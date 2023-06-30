«Ведомости»: поступления от повышенного НДФЛ в 2022 году превысили 1 трлн рублей

В 2022 году поступления в консолидированный бюджет от повышенного НДФЛ (15% для россиян с ежегодным доходом свыше 5 млн руб.) составили 1,013 трлн руб. За второй год действия прогрессивной шкалы сумма поступлений выросла почти на 60% по сравнению с 2021 годом, когда показатель составил 636 млрд руб. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на проект закона об исполнении бюджета за 2022 год.

В федеральную казну поступает 2% от налога из 15%, остальная сумма распределяется в региональные бюджеты. По итогам 2022 года в региональные бюджеты направили 882 млрд руб. против 553,7 млрд руб. в 2021-м.

В 2022 году в федеральный бюджет направили 132 млрд руб.— на 70% больше, чем планировал Минфин. Еще 10 млрд руб. поступили с доходов выше 5 млн руб. от выигрышей в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов. Средства после зачисления в бюджет направляются в фонд «Круг добра», который оказывает помощь детям с редкими заболеваниями.

В 2023 году Минфин ожидает, что в федеральный бюджет от повышенного НДФЛ поступит 144,7 млрд руб., в 2024-м — 156,5 млрд руб., в 2025-м — 168,2 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

«Такой рост в прошлом году связан с увеличением доходов от НДФЛ, полученных с дивидендов на фоне высоких выплат»,— пояснили в Минфине в разговоре с «Ведомостями». Также рост поступлений связан с доначислениями ФНС по доходам, полученным в 2021-м, добавили в ведомстве.

В 2020 году президент России Владимир Путин предложил ввести прогрессивную шкалу НДФЛ для россиян, чьи доходы превышают 5 млн руб. в год, для финансирования лечения детей с редкими заболеваниями. Прогрессивную шкалу в 15% ввели с 2021 года.

Олеся Павленко