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Коммерсантъ FM
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В 2022 году с чиновников взыскали более 250 млрд рублей неподтвержденных доходов

По итогам 2022 года с российских чиновников взыскали рекордные 250 млрд руб. неподтвержденных доходов. Средства обратили в пользу государства. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Игорь Краснов

Игорь Краснов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Игорь Краснов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Если же говорить в целом, только в прошлом году по результатам антикоррупционных проверок судами по нашим требованиям с государственных и муниципальных служащих взыскано свыше 250 млрд руб. неподтвержденных доходов. В пользу государства обращено почти 8 тыс. объектов имущества»,— сказал Игорь Краснов на VIII заседании Межгосударственного совета про противодействию коррупции в Екатеринбурге (цитата по ТАСС).

Господин Краснов напомнил, что две недели назад в пользу государства было обращено более тысячи биткойнов, эквивалентных сумме в размере $23 млн. Их в виде взятки получил экс-начальник следственного отдела СКР Марат Тамбиев от группировки хакеров. Это стало самой крупной взяткой в истории современной России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пенсию следователя получили прокуроры».

Олеся Павленко

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