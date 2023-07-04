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Коммерсантъ FM
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Суд ужесточил приговор сочинскому застройщику

Краснодарский краевой суд увеличил на два месяца срок наказания гендиректору сочинской компании «БГ-Инвест» Анзору Пруидзе, который признан виновным в хищении средств покупателей жилья в жилом комплексе «Туапсинский», а также в апарт-комплексах «Фазотрон» и «Горизонт», сообщила «Ъ» объединенная пресс-службя судов региона. За мошенничество предприниматель приговорен к семи годам колонии общего режима.

Анзор Пруидзе известен в Сочи благодаря скандалам с крупными проектами-долгостроями. Жилые комплексы «Москва» и «Горка» строились с превышением разрешенной этажности, торговый комплекс «Привокзальный» также возводился с многочисленными нарушениями.

В июне 2019 года Центральный суд Сочи приговорил Анзора Пруидзе к пяти годам колонии за мошенничество со средствами покупателей недвижимости в этих объектах, установленный судом ущерб составил 1,3 млрд руб. В апреле 2022 года Хостинский райсуд города Сочи приговорил его к семи годам колонии по эпизодам ЖК «Туапсинский», «Фазотрон» и «Горизонт», где ущерб оценен в 1 млрд руб.

В июне 2022 года крайсуд смягчил приговор Анзору Пруидзе, снизив срок наказания на два месяца, в феврале 2023 года Четвертый кассационный суд по представлению прокурора Краснодарского края Сергея Табельского отменил решение апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение в краевой суд. В итоге коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда вынесла приговор, в котором мера наказания совпала с приговором Хостинского райсуда города Сочи — семь лет колонии общего режима.

Анзор Пруидзе вышел на свободу летом 2022 года, так как он отбыл срок в СИЗО в ходе следствия и суда. В июне текущего года предприниматель вновь оказался под стражей, но уже по новому делу о мошенничестве: кредитор обвинил его в намеренном невозврате денежных средств в сумме 11 млн руб.

Анна Перова, Краснодар

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