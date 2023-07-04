«Фонтанка»: Пригожину вернули найденные при обысках 10 миллиардов рублей

10 млрд руб., изъятые ранее при обысках в офисах бизнесмена и создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Петербурге, вернули владельцу. Об этом 4 июля пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, деньги были переданы не лично господину Пригожину, а его водителю под доверенность. «Газель», а также Citroen, где были найдены коробки с деньгами, все еще стоят на месте, передает «Фонтанка».

Напомним, что после обысков Евгений Пригожин признал, что деньги принадлежат ему. По его словам, средства предназначалась для выплат родственникам и погибшим в рамках военной операции на территории Украины и зарплат бойцов ЧВК.

«Ъ-СПб» направил запрос в пресс-службу Евгения Пригожина. На момент публикации редакция ответ не получила.

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