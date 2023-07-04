Welt: В Германии возможны беспорядки, какие охватили Францию

Правоохранительные органы Германии считают возможным начало в стране беспорядков, схожих с протестами во Франции. Причиной может стать рост неприятия демократии в стране. Об этом сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на заявление председателя Профсоюза германской полиции (Gpd) Йохена Копельке.

«Такие беспорядки возможны в некоторых местах Германии, потому что в стране также растет неприятие демократии, государства и государственной власти»,— рассказал Йохен Копельке.

С аналогичным заявлением выступила глава Социальной ассоциации Германии (SoVD) Михаэла Энгельмайер. По ее словам, власти Германии должны принять меры, «потому что уже сегодня отсутствие чувства представительства влияет на разочарование в политике, растущую готовность голосовать за маргинальные партии и политический экстремизм».

Welt отмечает, что Йохен Копельке и Михаэла Энгельмайер подчеркнули, что ситуация в стране на данный момент не сопоставима с протестами против полицейского насилия во Франции.

Ранее, в середине июня, сразу несколько опросов общественного мнения впервые поставили правопопулистскую партию «Альтернатива для Германии» на второе место по популярности среди всех партий (с количеством сторонников от 17% до 20%). На первом месте оказался находящийся сейчас в оппозиции Христианско-демократический союз, а на третьем — Социал-демократическая партия Германии Олафа Шольца.

Погромы во Франции продолжаются с 27 июня. Причиной протестов стала смерть 17-летнего подростка, которого застрелил полицейский во время проверки документов на дороге. В ночь на 3 июля были задержаны 157 человек (в том числе 20 — в Париже и пригородах), сожжено 297 машин и 34 здания. Всего за пять ночей протеста сгорело 5 тыс. машин и 1 тыс. зданий, было зафиксировано 250 атак на полицейские участки, более 700 полицейских получили ранения.

Фотогалерея Уличные беспорядки во Франции Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Полицейские преследуют протестующих против жестокости силовиков Фото: Reuters / Nacho Doce Пожарный тушит подожженный протестующими автомобиль Фото: Reuters / Pascal Rossignol Полиция задерживает протестующего Фото: Reuters / Juan Medina REFILE-QUALITY REPEAT Протестующие разбегаются от слезоточивого газа Фото: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP Взрывы петард в Ницце Фото: VALERY HACHE / AFP Столкновения полиции с протестующими в Париже Фото: Reuters / Nacho Doce Сотрудники полиции на улицах Парижа Фото: Nacho Doce / Reuters Протестующая с плакатом в Париже Фото: Lewis Joly / AP Поврежденный спортивный магазин в Париже Фото: Michel Euler / AP Сгоревшие автомобили в Лионе Фото: AP Протестующие в Страсбурге Фото: Jean-Francois Badias / AP Полиция очищает улицу в Нантере Фото: Aurelien Morissard / AP В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки Фото: Christophe Ena / AP В ответ полицейские применили слезоточивый газ Фото: Reuters / Stephanie Lecocq Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны Фото: Lionel Bonaventure / AFP / Eastnews Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе Фото: Lionel Bonaventure / AFP Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками Фото: Christophe Ena / AP Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере Фото: Reuters / Stephanie Lecocq Последствия беспорядков в Нантере Фото: Reuters / Antony Paone Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Демонстрация в Нантере Фото: Ibrahim Ezzat / NurPhoto Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу Фото: Christophe Ena / AP Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере Фото: Christophe Ena / AP 29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции Фото: Christophe Ena / AP В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства Фото: Christophe Ena / AP Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее Фото: Michel Spingler / AP Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель Фото: Reuters / Pascal Rossignol Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье Фото: Jeff Pachoud / AFP / Eastnews Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции Фото: Lou Benoist / AFP / East News Цветы на месте гибели 17-летнего водителя Фото: Lewis Joly / AP «Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера Фото: Michel Euler / AP Следующая фотография 1 / 31 Полицейские преследуют протестующих против жестокости силовиков Фото: Reuters / Nacho Doce Пожарный тушит подожженный протестующими автомобиль Фото: Reuters / Pascal Rossignol Полиция задерживает протестующего Фото: Reuters / Juan Medina REFILE-QUALITY REPEAT Протестующие разбегаются от слезоточивого газа Фото: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP Взрывы петард в Ницце Фото: VALERY HACHE / AFP Столкновения полиции с протестующими в Париже Фото: Reuters / Nacho Doce Сотрудники полиции на улицах Парижа Фото: Nacho Doce / Reuters Протестующая с плакатом в Париже Фото: Lewis Joly / AP Поврежденный спортивный магазин в Париже Фото: Michel Euler / AP Сгоревшие автомобили в Лионе Фото: AP Протестующие в Страсбурге Фото: Jean-Francois Badias / AP Полиция очищает улицу в Нантере Фото: Aurelien Morissard / AP В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки Фото: Christophe Ena / AP В ответ полицейские применили слезоточивый газ Фото: Reuters / Stephanie Lecocq Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны Фото: Lionel Bonaventure / AFP / Eastnews Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе Фото: Lionel Bonaventure / AFP Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками Фото: Christophe Ena / AP Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере Фото: Reuters / Stephanie Lecocq Последствия беспорядков в Нантере Фото: Reuters / Antony Paone Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Демонстрация в Нантере Фото: Ibrahim Ezzat / NurPhoto Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу Фото: Christophe Ena / AP Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере Фото: Christophe Ena / AP 29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции Фото: Christophe Ena / AP В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства Фото: Christophe Ena / AP Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее Фото: Michel Spingler / AP Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель Фото: Reuters / Pascal Rossignol Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье Фото: Jeff Pachoud / AFP / Eastnews Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции Фото: Lou Benoist / AFP / East News Цветы на месте гибели 17-летнего водителя Фото: Lewis Joly / AP «Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера Фото: Michel Euler / AP Смотреть

Подробнее — в материале «Ъ» «Франция пересиливает погромы».

Полина Мотызлевская