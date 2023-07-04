Welt: В Германии возможны беспорядки, какие охватили Францию

Правоохранительные органы Германии считают возможным начало в стране беспорядков, схожих с протестами во Франции. Причиной может стать рост неприятия демократии в стране. Об этом сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на заявление председателя Профсоюза германской полиции (Gpd) Йохена Копельке.
«Такие беспорядки возможны в некоторых местах Германии, потому что в стране также растет неприятие демократии, государства и государственной власти»,— рассказал Йохен Копельке.
С аналогичным заявлением выступила глава Социальной ассоциации Германии (SoVD) Михаэла Энгельмайер. По ее словам, власти Германии должны принять меры, «потому что уже сегодня отсутствие чувства представительства влияет на разочарование в политике, растущую готовность голосовать за маргинальные партии и политический экстремизм».
Welt отмечает, что Йохен Копельке и Михаэла Энгельмайер подчеркнули, что ситуация в стране на данный момент не сопоставима с протестами против полицейского насилия во Франции.
Ранее, в середине июня, сразу несколько опросов общественного мнения впервые поставили правопопулистскую партию «Альтернатива для Германии» на второе место по популярности среди всех партий (с количеством сторонников от 17% до 20%). На первом месте оказался находящийся сейчас в оппозиции Христианско-демократический союз, а на третьем — Социал-демократическая партия Германии Олафа Шольца.
Погромы во Франции продолжаются с 27 июня. Причиной протестов стала смерть 17-летнего подростка, которого застрелил полицейский во время проверки документов на дороге. В ночь на 3 июля были задержаны 157 человек (в том числе 20 — в Париже и пригородах), сожжено 297 машин и 34 здания. Всего за пять ночей протеста сгорело 5 тыс. машин и 1 тыс. зданий, было зафиксировано 250 атак на полицейские участки, более 700 полицейских получили ранения.
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Уличные беспорядки во Франции
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