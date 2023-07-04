Здание офиса Сбербанка в Балатово выкупили дорожники и риелторы

По данным «Ъ-Прикамье», здание офиса Сбербанка на ул. Мира, 45, купило ООО «А.А.Т» из Ямало-Ненецкого автономного округа. Сделка по купле-продаже офисных площадей состоялась этой весной. Несмотря на смену собственника, Сбербанк продолжает занимать помещения в здании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru

Как указано в сервисе Kartoteka.ru, ООО «А.А.Т» зарегистрировано в Новом Уренгое в 2020 году. Общество ведет деятельность автомобильного грузового транспорта, его учредитель и руководитель — Кнарик Кочерян. Госпожа Кочарян вместе с Марине Бадалян и Нелей Хачатрян также является совладелицей пермского ООО «ДСТ» (аренда и управление недвижимостью).

Другие офисные помещения Сбербанка по ул. Мира, 45а, тоже сменили владельца. Как сообщил недавно в интервью «Ъ-Прикамье» руководитель ООО «Перспектива — Сделки с гарантией» Владимир Онянов, корпорация «Перспектива» приобрела эти площади и провела их реконцепцию. «Недавно мы успешно завершили проект по реконструкции офисных помещений, расположенных на улице Мира, 45а, которые приобрели у Сбербанка. “Перспектива” осуществила перепланировку, ремонт, подобрала нового арендатора и передала помещение со стабильным доходом новому инвестору»,— рассказал Владимир Онянов. Согласно сервису 2ГИС, в этом бизнес-центре располагаются офисы агентства недвижимости, нотариуса и других компаний, а также кафе.

Напомним, что помещения на ул. Мира, 45 и 45а, общей площадью 3,5 тыс. кв. м, Сбербанк выставил на продажу в 2021 году. Коммерческие площади на первых этажах жилых домов летом 2021 года были оценены в 119 млн руб. Офисы на 1–4-м этажах и в подвале на ул. Мира, 45, имеют площадь 2,9 тыс. кв. м, помещения на 1–2-м этажах по ул. Мира, 45а — 538,7 кв. м. Офисы не обособлены друг от друга, и возможен переход из одного в другое помещение. Условием после продажи этого актива была последующая сдача в аренду Сбербанку 1,2 тыс. кв. м на 1–2-м этажах здания.