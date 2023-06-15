«Русская медиагруппа» пообещала 1 млн руб. от Лепса и Баскова за каждый подбитый танк ВСУ

На вечернике «Русской медиагруппы» объявили, что каждому, кто выведет из строя танк противника, выплатят 1 млн руб. из личных денег певцов Николая Баскова и Григория Лепса, а также владельца медиагруппы и основателя группы «Земляне» Владимира Киселева, сообщила корреспондент и светский обозреватель «Ъ» Евгения Милова в своем Telegram-канале. Вечеринка, организованная «Русской медиагруппой», прошла в пятизвездном Lotte Hotel.

Позднее информацию о выплате денежной премии за уничтожение западных танков в ходе спецоперации пресс-служба «Русской медиагруппы» подтвердила агентству «РИА Новости». Уточняется, что за подбитие Leopard полагается выплата 700 тыс., а за поражение Leopard 2 — 1 млн руб.

После начала военной операции на Украине российские компании и власти ряда регионов объявили о выплатах военным, подбившим танк ВСУ. Так, компания ФОРЭС обещала выплатить 5 млн руб. российским военнослужащим за уничтожение или захват первого иностранного танка на Украине. 30 января губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился платить военным до 3 млн руб. из бюджета за захват танков, поставленных на Украину странами Запада. В Кремле эту инициативу поддержали.

13 июня на встрече военных корреспондентов с президентом России Владимиром Путиным основатель Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов сказал главе государства, что военным не платят обещанное за подбитые танки и самолеты.

«По-моему, за самолет — 300 тысяч, за танк – 100 тысяч должны выплачивать дополнительно. То, что не выплачивают, это неожиданно для меня... Я не оспариваю то, что вы сказали, исхожу из того, что так и есть. Обязательно к этому вернусь прямо сегодня в разговоре с Министерством обороны. Обязательно, сто процентов»,— прокомментировал слова Семена Пегова президент.

Подробнее о встрече Владимира Путина с военкорами — в материале «Откровенно о вражном».

Эрдни Кагалтынов