Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 09:35

«Русская медиагруппа» пообещала 1 млн руб. от Лепса и Баскова за каждый подбитый танк ВСУ

На вечернике «Русской медиагруппы» объявили, что каждому, кто выведет из строя танк противника, выплатят 1 млн руб. из личных денег певцов Николая Баскова и Григория Лепса, а также владельца медиагруппы и основателя группы «Земляне» Владимира Киселева, сообщила корреспондент и светский обозреватель «Ъ» Евгения Милова в своем Telegram-канале. Вечеринка, организованная «Русской медиагруппой», прошла в пятизвездном Lotte Hotel.

Позднее информацию о выплате денежной премии за уничтожение западных танков в ходе спецоперации пресс-служба «Русской медиагруппы» подтвердила агентству «РИА Новости». Уточняется, что за подбитие Leopard полагается выплата 700 тыс., а за поражение Leopard 2 — 1 млн руб.

После начала военной операции на Украине российские компании и власти ряда регионов объявили о выплатах военным, подбившим танк ВСУ. Так, компания ФОРЭС обещала выплатить 5 млн руб. российским военнослужащим за уничтожение или захват первого иностранного танка на Украине. 30 января губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился платить военным до 3 млн руб. из бюджета за захват танков, поставленных на Украину странами Запада. В Кремле эту инициативу поддержали.

13 июня на встрече военных корреспондентов с президентом России Владимиром Путиным основатель Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов сказал главе государства, что военным не платят обещанное за подбитые танки и самолеты.

«По-моему, за самолет — 300 тысяч, за танк – 100 тысяч должны выплачивать дополнительно. То, что не выплачивают, это неожиданно для меня... Я не оспариваю то, что вы сказали, исхожу из того, что так и есть. Обязательно к этому вернусь прямо сегодня в разговоре с Министерством обороны. Обязательно, сто процентов»,— прокомментировал слова Семена Пегова президент.

Подробнее о встрече Владимира Путина с военкорами — в материале «Откровенно о вражном».

Эрдни Кагалтынов

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...