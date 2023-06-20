Первым получившим 1 млн руб. за уничтожение танка Leopard оказался военный из Бурятии

Первым российским военнослужащим, получившим премию в 1 млн рублей за уничтожение немецкого танка Leopard 2 в ходе боевых действий на Украине, стал боец 37-й мотострелковой бригады из Бурятии Андрей Кравцов. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов.

Глава Бурятии в Telegram-канале опубликовал имена военнослужащих 37-й мотострелковой бригады, с которыми встретился российский президент Владимир Путин в Центральном военном госпитале им. Вишневского. В этом списке значился военный из Бурятии, кавалер ордена Мужества Андрей Кравцов.

По данным министерства обороны, Андрей Кравцов получил денежную премию за уничтожение танка, которая учреждена фондом «Забота Сибири». Этот фонд «создали предприниматели для дополнительной поддержки участников военной операции», пояснили в ведомстве.

Сертификат на получение денег Андрею Кравцову вручил трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, член Совета федерации Александр Карелин. Сенатор лично наградил военного премией в госпитале им. Вишневского.

13 июня на встрече президента Владимира Путина с военкорами Семен Пегов заявил, что военным не платят обещанное за подбитые танки и самолеты. Владимир Путин назвал это неожиданным и пообещал вернуться к этому вопросу в разговоре с Минобороны. После этого министерство сообщило, что более 10 тыс. российских военнослужащих с февраля 2022 года получили выплаты за уничтожение или захват военной техники вооруженных сил Украины.

После начала военной операции на Украине российские компании и власти нескольких регионов объявили о выплатах военным, подбившим танки ВСУ. Так, компания ФОРЭС обещала выплатить 5 млн руб. российским военнослужащим за уничтожение или захват первого иностранного танка на Украине. 30 января губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился платить военным до 3 млн руб. из бюджета за захват танков, поставленных на Украину странами Запада. В Кремле эту инициативу поддержали.

14 июня в на вечернике «Русской медиагруппы» в рамках Петербургского международного экономического форума было объявлено , что каждому, кто выведет из строя танк противника, выплатят 1 млн руб. из личных денег певцов Николая Баскова и Григория Лепса, а также владельца медиагруппы и основателя группы «Земляне» Владимира Киселева.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов