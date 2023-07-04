Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 100 км от Дербента

В 100 км от города Дербент в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщила геофизическая служба Дагестана. Информация о разрушениях пока не поступала. Азербайджанская сейсмологическая служба оценила магнитуду в 5,5.

Землетрясение, по данным геофизической службы Дагестана, произошло в 23:01 в Каспийском море на глубине 8 км. Как сообщило региональное управление МЧС, толчки ощущались вдоль побережья. «В дежурные службы информация о разрушениях не поступала»,— говорится в сообщении ведомства.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду в 5,4. По данным центра, землетрясение произошло в 90 км от Дербента (население — 105 тыс. человек) и в 46 км от азербайджанского города Хачмаз (37,1 тыс.). EMSC утверждает, что очаг находился на глубине 35 км.

МЧС Азербайджана пока не получало информации о разрушениях. Республиканский сейсмологический центр считает, что очаг находился на глубине 65 км в 80 км от Хачмазского района.

Леонид Уварчев