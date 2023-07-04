В России отменили нормативы по тестированию на COVID-19

Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию. Соответствующее постановление за подписью руководителя ведомства Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовых актов. В документе говорится о признании утратившими силу абзацы постановления №31 главного санитарного врача РФ от 16 октября 2020 года, которыми регламентировались дополнительные меры «по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом». Ранее Роспотребнадзор также рекомендовал брать анализы у граждан на коронавирусную инфекцию, учитывая активность эпидемического процесса в каждом конкретном регионе. Была введена трехуровневая система тестирования: в регионах с высоким уровнем рекомендовалось проводить не менее 300 исследований на 100 тыс. населения, в регионах со средним уровнем — не менее 200 тестов на 100 тыс., с низким — не менее 150 на 100 тыс. Теперь этот норматив отменен. По данным официального портала «Стопкоронавирус.рф», за неделю с 19 по 25 июня в России было выявлено 5,7 тыс. граждан, заболевших COVID-19. При этом 1,7 тыс. человек было госпитализировано, выздоровело 7,3 тыс. граждан.

Иван Тяжлов