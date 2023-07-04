55,28 доллара стоил в среднем баррель нефти Urals в июне, сообщил Минфин. В сравнении с маем ($53,34) цена барреля выросла на $1,94. По итогам полугодия стоимость Urals сложилась в размере $52,17 за баррель при заложенных в бюджет 2023 года $70,1. Чтобы снизить потери бюджета, была законодательно введена возможность считать нефтяные налоги не с фактической цены Urals, а исходя из цены сорта North Sea Dated (аналогична смеси Brent), уменьшенной на фиксированный дисконт. В июне его размер составлял $28. Однако этого вновь не понадобится. Как следует из данных Минфина, цена North Sea Dated в июне составила $74,71 (дисконт менее $20), и для бюджета выгоднее считать налоги по цене Urals.