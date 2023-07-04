Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные анонсы 4 июля

Президент России Владимир Путин проведет в формате видеоконференцсвязи совещание с членами правительства. Основной темой станет программа развития новых регионов.

В Москве состоится встреча премьер-министра России Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации.

Ахматовский районный суд Грозного огласит приговор супруге бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой, обвиняемой в применении насилия к полицейскому.

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит административный протокол, составленный Роскомнадзором на «КиноПоиск» за распространение информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с мэрами коммун Парижа, пострадавших от беспорядков.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...