Главные анонсы 4 июля

Президент России Владимир Путин проведет в формате видеоконференцсвязи совещание с членами правительства. Основной темой станет программа развития новых регионов.
В Москве состоится встреча премьер-министра России Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации.
Ахматовский районный суд Грозного огласит приговор супруге бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой, обвиняемой в применении насилия к полицейскому.
Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит административный протокол, составленный Роскомнадзором на «КиноПоиск» за распространение информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних.
Президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с мэрами коммун Парижа, пострадавших от беспорядков.