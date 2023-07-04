Главные анонсы 4 июля

Президент России Владимир Путин проведет в формате видеоконференцсвязи совещание с членами правительства. Основной темой станет программа развития новых регионов.

В Москве состоится встреча премьер-министра России Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации.

Ахматовский районный суд Грозного огласит приговор супруге бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой, обвиняемой в применении насилия к полицейскому.

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит административный протокол, составленный Роскомнадзором на «КиноПоиск» за распространение информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с мэрами коммун Парижа, пострадавших от беспорядков.