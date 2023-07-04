Фантомный штраф

Несмотря на то что «Инграду» не удалось из-за начала боевых действий на Украине продать площадку на Лужнецкой набережной в центре Москвы Sminex, девелопер вынужден заплатить штраф за несогласование этой сделки с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Арбитражный суд, где застройщик пытался оспорить решение службы, поддержал ведомство. Если бы «Инграду» удалось доказать, что фактический контроль над юрлицом, на балансе которого находится площадка, не переходил покупателю, компания смогла бы избежать санкций ФАС, говорят юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ГК «Инград» Романа Авдеева не удалось оспорить штраф ФАС за совершение сделки по продаже ООО «Гелиос Инвестментс» (на его балансе находится 5,2 га на Лужнецкой набережной в Хамовниках в центре Москвы) без получения согласования от службы. Это следует из решения Арбитражного суда Москвы, опубликованного 29 июня в картотеке арбитражных дел. В ФАС не ответили на запрос “Ъ”, в ГК «Инград» отказались от комментариев.

В декабре 2021 года «Инград» передал «Гелиос Инвестментс» структуре Sminex Алексея Тулупова ООО «Специализированный застройщик "Второй"», предварительно подав ходатайство на согласование сделки в ФАС. Но стороны подписали договор, не дождавшись решения ведомства. После начала спецоперации РФ на Украине Sminex решила отказаться от сделки. В марте 2023 года по обоюдному соглашению стороны расторгли договор о продаже актива и «Гелиос Инвестментс» вернулся под контроль «Инграда».

Несмотря на срыв сделки, продавец актива получил штраф от ФАС, так как три месяца — с конца декабря 2021 года по март 2022 года — юрлицо находилось под контролем Sminex. Постановление о штрафе служба вынесла в феврале 2022 года, незадолго до официального расторжения соглашения.

Оспаривая законность постановления ФАС в суде, «Инград» ссылался на то, что в его действиях «отсутствует объективная сторона административного правонарушения». Поскольку по факту ничего не изменилось и «компания распоряжалась 100% долей в капитале ООО "Гелиос Инвестментс" как до заключения договора купли-продажи, так и после его расторжения», влияние на конкуренцию на рынке оказано не было. Но суд, отклоняя иск, признал, что доводы «Инграда» не могут служить основанием для отмены штрафа и «направлены на уклонение от административной ответственности».

Антимонопольный юрист Наталья Пантюхина говорит, что не встречала случаев, когда ФАС штрафовала за не согласованную со службой сделку, которая сорвалась. При этом, по мнению партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василия Малинина, последующий срыв сделки не имеет правового значения для привлечения «Инграда» к ответственности, поскольку нормы закона о защите конкуренции о согласовании были нарушены. Срыв сделки не является существенным обстоятельством, которое само по себе позволяет суду или самой ФАС отменить штраф, соглашается партнер коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» Олег Москвитин. Кроме того, «Инград» не получил согласия ведомства на обратный переход доли в «Гелиос Инвестментс» от структур Sminex, отмечает юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева.

Тем не менее госпожа Пантюхина считает, что ФАС должна оценить реальные последствия для конкуренции на рынке, несмотря на формальность самих требований к согласованию сделок. По ее словам, чтобы избежать штрафа, нужно было отозвать ходатайство с рассмотрения ФАС, но «здесь должны были проявить инициативу сами участники сделки».

Если «Гелиос Инвестментс» по условиям соглашений все это время находился под реальным контролем «Инграда» и застройщик давал указания менеджменту и определял условия работы компании, то можно говорить о том, что согласования не требовалось, полагает Наталья Пантюхина. В этом случае, продолжает она, изменений на рынке и «перераспределения рыночной власти» в пользу нового лица не произошло. Зная о разногласиях с ФАС в оценке фактов, по мнению Олега Москвитина, «Инграду» следовало получить независимые заключения экспертов для подтверждения своей правоты и тем самым усилить свою позицию в судебном споре.

Дарья Андрианова