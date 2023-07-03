Суд в Томске приговорил к семи годам колонии мобилизованного, дважды покинувшего воинскую часть

Томский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии общего режима мобилизованного, который дважды «самовольно оставил расположение воинской части». Как сообщает пресс-служба суда, приговор назначен по совокупности преступлений.

Суд постановил, что 14 декабря 2022 года осужденный гражданин К. «убыл к сожительнице, проводя время по своему усмотрению», поскольку «желал отдохнуть от исполнения служебных обязанностей». 3 марта текущего года его нашли, а затем 21 марта он вновь оставил воинскую часть. Его разыскали 2 апреля.

Мобилизованного признали виновным в оставлении воинской части на срок свыше десяти суток, но менее месяца, а также в оставлении службы на срок более месяца — ч. 3.1 и ч. 5 ст. 337 УК РФ. Обе части подразумевают оставление воинской части в период мобилизации и ведения боевых действий.

Лусине Баласян