Отнеслись без тепла

Управление ФАС по Башкирии обнаружило нарушения при заключении концессионного соглашения на развитие системы теплоснабжения в Кумертау. Договор, предполагавший строительство девяти объектов, был подписан между муниципалитетом и АО «Башкоммунэнерго» в августе 2022 года, при этом администрация отказалась от проведения конкурсных процедур. Комиссия УФАС посчитала, что заказчик обязан был проводить торги, так как модернизация системы теплоснабжения относится к муниципальным нуждам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Управление ФАС по Башкирии усмотрело нарушения ФЗ «О конкуренции» в действиях администрации Кумертау и АО «Башкоммунэнерго», заключивших концессионное соглашение на модернизацию городской системы теплоснабжения. Как установила комиссия антимонопольного органа, в январе 2022 года на совещании в правительстве Башкирии было принято решение о строительстве новых котельных, чтобы постепенно перевести на них потребителей. В апреле прошлого года глава городской администрации получил предложение АО «Башкоммунэнерго» заключить концессионное соглашение.

В мае того же года республиканское правительство утвердило план модернизации объектов инфраструктуры Кумертау. Планировалось построить три блочно-модульные котельные и шесть теплоисточников. Профинансировать проект должны за счет средств Фонда национального благосостояния (1,2 млрд руб.), а также Фонда ЖКХ и бюджета Башкирии — 310,9 млн руб.

АО «Башкоммунэнерго» зарегистрировано в апреле 1996 года. Уставный капитал — 3,8 млн руб. По данным сайта компании, ее предшественником являлось Энергетическое эксплуатационное управление минкомхоза Башкирской АССР, созданное в 1964 году. Специализация предприятия — ремонт тепловых котлов, ведение и проверка исполнительной технической документации по объектам капитального строительства системы теплоснабжения и так далее. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году при выручке 229,8 млн руб. чистая прибыль составила 10,3 млн руб.

В июне городская администрация постановила, что концессионное соглашение может быть заключено на предложенных АО «Башкоммунэнерго» условиях. Было опубликовано извещение о конкурсе на право выполнить работы. 28 июня мэрия утвердила программу модернизации и реформирования ЖКХ, предусматривавшую, в частности, отказ от морально устаревшей городской ТЭЦ в пользу блочно-модульных котельных.

В июле по поручению правительства Башкирии в муниципальную программу модернизации объектов инфраструктуры было внесено наименование участника проекта — АО «Башкоммунэнерго». 4 августа акционерному обществу ФНБ одобрил заем в размере 1,2 млрд руб., а днем позже администрация Кумертау подвела итоги конкурса на право реализовать концессию. Из-за отсутствия заявок соглашение заключили с инициатором проекта без конкурса.

При этом, как отметила комиссия УФАС, был нарушен закон «О конкуренции» поскольку решение вопросов теплоснабжения относится муниципальным нуждам.

Таким образом, процедура выбора подрядчика для создания новых источников теплоснабжения и строительства блочно-модульных котельных должна была проводиться через конкурентную закупку. Кроме этого, заказчик должен был объявить тендер на строительство. Вместо этого администрация и акционерное общество заключили концессионное соглашение, констатировали в контролирующем ведомстве.

Поскольку на момент рассмотрения антимонопольного дела стороны расторгли концессионное соглашение, комиссия УФАС не стала выдавать предписание об устранении нарушения.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин отмечает, что позиция антимонопольного органа выглядит обоснованной. «При поступлении менее чем двух заявок конкурс объявляется несостоявшимся (и договор заключается с единственным лицом, подавшим заявку), но конкурс должен проводиться в любом случае,— пояснил эксперт. — Более того, правительством республики АО «Башкоммунэнерго» было выбрано в качестве концессионера, очевидно, еще до проведения конкурса, в июле 2022 года. А в августе того же года, также до подведения итогов закупочной процедуры, Фондом развития территорий была одобрена заявка на предоставление «Башкоммунэнерго» займа для реализации проекта. При этом никакие иные хозяйствующие субъекты подобных преференций не имели, то есть условия участия в конкурсе на право заключения концессионного соглашения были заведомо неравными, ограничивающими конкуренцию на этом рынке».

Наталья Балыкова