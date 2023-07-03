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Атырауский НПЗ и казахстанская часть КТК остались без энергоснабжения

В Казахстане в 18:25 по местному времени остановлена работа Атырауского нефтеперерабатывающего завода из-за «глубокой просадки электроэнергии», сообщила пресс-служба Минэнерго страны. Помимо АНПЗ, без электроснабжения осталась казахстанская часть Каспийского трубопровода. Позднее в Минэнерго сообщили, что подача энергии восстановлена, энергоснабжение Атырауского и Мангистауского областей Казахстана будет временно осуществляться от российской единой энергосистемы.

Ранее в пресс-службе Минэнерго сообщили, что 3 июля на тепловой электрической станции Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК) аварийно отключился энергоблок №1 с нагрузкой 130 МВт. МАЭК снабжает промышленность и население юго-запада страны электрической и тепловой энергией, а также водой.

В связи с резким выбытием генерации в Западном энергоузле частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы перешли на изолированную работу. Были введены ограничения по подаче электроэнергии промышленным предприятиям и части населенных пунктов. Как сообщил Атырауский НПЗ,«топливная сеть завода направлена на факельную систему» до полной стабилизации внешней системы электроснабжения.

«Ремонтные работы после остывания энергоблока №1 начнутся после 00:00 (21:00 мск) 5 июля — остывание более суток. Подана срочная заявка на ремонт блока №1»,— говорится в сообщении пресс-службы ТОО «МАЭК» (цитата по ТАСС). В 19:22 по местному времени Атырауский энергоузел синхронизировали с Западным энергоузлом.

При этом в Минэнерго подчеркнули, что запасов горюче-смазочных материалов в Казахстане достаточно. Помимо Атырауского, в стране действуют еще два крупных НПЗ: Шымкентский и Павлодарский НХЗ (ПНХЗ). На Шымкентском с 3 по 14 июля проводится регенерация части оборудования, на котором производится бензин марки Аи-95, а ПНХЗ с 20 июля до 19 июля остановлен на ремонт.

Лусине Баласян

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