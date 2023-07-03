Две области Казахстана запитали электроэнергией из России после аварии на Мангистауском комбинате

Энергоснабжение двух регионов на западе Казахстана — Атырауской и Мангистауской областей — временно осуществляется от единой энергосистемы России (ЕЭС) после аварийного отключения энергоблока на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате (МАЭК). Об этом сообщила региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Сегодня в Казахстане временно отключили работу Атырауского нефтеперерабатывающего завода из-за «глубокой просадки электроэнергии». Без электроснабжения осталась казахстанская часть Каспийского трубопровода. Это произошло после отключения энергоблока №1 МАЭК, снабжающего юго-запад страны.

«Электроснабжение потребителей Атырауской области и Мангистауской области от ЕЭС России будет осуществляться в объеме до 130 МВт по технической возможности транзита 220 кВ»,— говорится в Telegram-канале службы коммуникаций региона. Отключение от ЕЭС России планируется после набора нагрузки на электростанциях МАЭК и Атырауской ТЭЦ.

В 18:14 по местному времени было подано напряжение на старый завод АНПЗ, в 18:19 — на новый завод. Сейчас проходит процесс синхронизации Атырауской ТЭЦ с энергосистемой, а затем начнется работа по синхронизации с Мангистауским энергузлом. Глава Минэнерго Казахстана Шынгыс Ильясов сказал журналистам, что казахстанскую часть КТК включили, начинается «набор нагрузки», передает «Интерфакс».

Лусине Баласян