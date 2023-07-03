Когда на Липовой горе свистнет

Владельцы территории бывшего учхоза «Липовая гора» нашли способ, как застроить участки, приобретенные на торгах по банкротству предприятия. Депутат краевого заксобрания Николай Благов попросил комиссию по землепользованию и застройке сменить рекреационную зону площадью 19,2 га в Голом Мысу на зону индивидуальной жилой застройки. Он арендовал эти участки и по соглашению с Росимуществом готов передать 20% территории городским властям для предоставления многодетным. По словам Николая Благова, оставшиеся земли застроят домами. Эксперты считают подходящей локацию в Голом Мысу для коттеджного поселка, но говорят о высокой стоимости проведения инженерной инфраструктуры на эту землю.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Земли бывшего ФГУП «Учхоз “Липовая гора”» Пермской ГСХА в районе Голого Мыса планируется вовлечь в индивидуальное жилищное строительство. Депутат краевого заксобрания Николай Благов обратился в комиссию по землепользованию и застройке с предложением сменить зонирование на арендованных им участках бывшего учхоза. Территории общей площадью 19,2 га находятся в Свердловском районе Перми, на пересечении Бродовского тракта и Восточного обхода. Господин Благов предложил установить там вместо существующей рекреационной зоны Р-6 зону индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4. Согласно открытым материалам, сейчас земля в районе Голого Мыса имеет разрешенный вид использования под лесные плантации, актив принадлежит РФ и находится в аренде у заявителя с конца 2019-го по 2029 год.

Как сообщила на заседании глава краевого минимущества Лариса Ведерникова, на проект составлена «дорожная карта», согласованная с центральным аппаратом Росимущества. После смены зонирования 20% этих земель передадут администрации Перми для предоставления многодетным и проведения торгов. Члены комиссии направили проект на публичные слушания.

Напомним, ФГУП «Липовая гора» Пермской сельхозакадемии (ныне Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д. Н. Прянишникова, ПГАТУ) — некогда крупный производитель мяса и молока в регионе, в 2017 году было признано банкротом. Имущество и коллектив предприятия перевели в два АО — «Учебное хозяйство “Липовая гора”» и «АгроТехноПарк». Весной 2021 года акции обоих АО выкупил за 60 млн руб. основной кредитор ФГУП — ООО «Центр землеустройства». По данным «Ъ-Прикамье», компания связана с депутатом краевого заксобрания Николаем Благовым. В 2020 году в интересах депутата были также выкуплены права аренды на ряд участков ФГУП в Свердловском и Пермском районах. Источники отмечали, что часть этих земель господин Благов намеревался использовать для строительства коттеджного поселка и искал инвесторов для проекта. Фундаменты разрушенных строений учхоза в микрорайоне Липовая гора выкупила за 20 млн руб. бизнесмен Наталья Носова.

Николай Благов подчеркнул, что арендованные им территории всегда относились к зонам индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4 и индивидуальной усадебной жилой застройки Ж-5, но в 2021 году их перевели в рекреацию. После смены зонирования эти земли размежуют, часть из них по утвержденной «дорожной карте» передадут муниципалитету. Остальные территории планируется застроить коттеджами. По словам собеседника, концепция застройки пока не разработана: земли будут продавать под самостоятельное строительство либо возведут организованный поселок с готовыми домами. Один участок будет иметь площадь от 6 до 12 соток земли, 20% территории отведут под территории общего пользования. На первой линии от дороги предполагается группа таунхаусов. «Переговоры ведутся с несколькими застройщиками. Также есть предложения от архитекторов создать поселок в едином стиле»,— рассказал господин Благов. Депутат отметил, что конкретные решения о бизнес-партнерах проекта будут приняты после смены зонирования.

Руководитель ООО «Перспектива — Сделки с гарантией» Владимир Онянов полагает, что земля бывшего учхоза в Голом Мысу подходит для коттеджного поселка. Локация окружена природной территорией и считается ближайшим пригородом Перми. «Если там создадут необходимую инженерную инфраструктуру и сервис, включая сети, дороги, заборы, охрану и прочее, то поселок станет удобным местом для проживания»,— говорит Владимир Онянов. По словам собеседника, потребители зачастую не хотят сами строить дома, предпочитая покупать готовые. С другой стороны, приобретение одного участка — бюджетный вариант, так как позволяет сэкономить при самостоятельном строительстве. Эксперт подчеркивает, что если здесь же будут выдавать участки многодетным, то городским властям надо задуматься о создании социнфраструктуры в этой локации.

Директор агентства Research & Decisions Регина Давлетшина тоже отметила подходящее для коттеджного поселка местоположение. Эксперт обратила внимание на высокие затраты по обеспечению территории инженерной и социальной инфраструктурой, системами безопасности: на такой массив может потребоваться до 40 млн руб. Для строительства домов будет необходимо еще как минимум 300 млн руб. в зависимости от технологии. «С точки зрения потребителя и формирования цивилизованного рынка, предпочтительнее строить организованный поселок. Принимая во внимание капиталоемкость подобных проектов, позволить себе такое могут далеко не все девелоперы в регионе. Кроме того, низкий интерес к организованной застройке обусловлен низкой рентабельностью и непрогнозируемыми сроками реализации»,— считает директор Research & Decisions.

Евгения Ахмедова