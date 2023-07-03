Reuters: ЕС в ближайшие месяцы начнет антимонопольное расследование против Microsoft

Власти Евросоюза собираются в ближайшие месяцы начать антимонопольное расследование против Microsoft. Об этом сегодня, 3 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В центре расследования будет корпоративный мессенджер Microsoft — Teams, который компания привязала к пакету Office 365 и продает их как единый продукт.

Расследование связано с поданной еще в 2020 году жалобой другого корпоративного мессенджера — Slack, принадлежащего компании Salesforce. По мнению жалующихся, Microsoft злоупотребляет доминирующим положением на рынке и навязывает своим бизнес-клиентам Teams. До этого власти ЕС изучали жалобу, а теперь, по данным источников Reuters, готовы начать официальное расследование в отношении Microsoft.

Сообщается, что в 2022 году компания начала переговоры с Еврокомиссией по этому поводу, предложив снизить цену на версию Office 365 без Teams. Однако, по информации источников, Еврокомиссия требует более существенного снижения цены на продукт, чем предлагает Microsoft. В Еврокомиссии отказались комментировать информацию о расследовании. В Microsoft заявили, что продолжают обсуждать этот вопрос с Еврокомиссией и готовы к «прагматичным решениям».

В предшествующее десятилетие Microsoft уже пришлось выплатить в общей сложности €2,2 млрд за нарушения европейских антимонопольных правил.

Яна Рождественская