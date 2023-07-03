Компания Dacia построит внедорожник для «Дакара» — заводская команда румынского автопроизводителя дебютирует в ралли-марафоне в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Себастьен Леб и Кристина Гутьеррес

Фото: Dacia Себастьен Леб и Кристина Гутьеррес

Фото: Dacia

Гонку марка намерена использовать в качестве полигона для технологий для серийных автомобилей. Партнером Dacia по проекту ралли-рейдового внедорожника станет британская инжиниринговая компания Prodrive, которая разрабатывала гоночную технику для разных дисциплин, включая «Дакар».

Новый внедорожник, подготовленный по техническим требованиям топового класса T1+, будет использовать синтетическое топливо. Заявлено, что инновационное горючее для Dacia разработает саудовская компания Aramco, которая станет партнером проекта.

Гонщиками заводской команды Dacia на «Дакаре» станут титулованный француз Себастьен Леб и испанская пилотесса Кристина Гутьеррес, имеющие опыт выступления в ралли-марафоне. Первой гонкой для румынского коллектива станет Rallye du Maroc в Марокко в 2024 году, где будет обкатываться Dacia для «Дакара».

Максим Вершинин

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