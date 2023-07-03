Латвия возобновила выдачу виз россиянам в ограниченном порядке

Министерство иностранных дел Латвии сообщило, что с 4 июля возобновлен прием заявлений на получение визы от граждан России в дипломатических и консульских представительствах страны за рубежом. Прием заявлений прекратили 26 июня на фоне вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер».

Как сообщили в МИДе, решение о возобновлении выдачи виз принято «после оценки текущей ситуации с безопасностью и после консультаций с соседними странами и региональными партнерами».

Заявки на визы смогут подавать родственники жителей Латвии, граждан стран Евросоюза, Европейской экономической зоны и Швейцарии, а также лица, которые въезжают в страну по гуманитарным причинам (в случае тяжелой болезни родственника, при наличии угрозы безопасности или жизни человека).

26 июня МИД Латвии пояснил, что прием заявлений на выдачу виз россиянам прекращен в связи с «непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России». С сентября 2022 года Латвия запретила гражданам России въезжать на территорию страны. Исключения составляют дипломатические и гуманитарные поездки.

Лусине Баласян