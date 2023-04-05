«РусГидро» останется без сетей

«РусГидро» придется отказаться от электросетевых активов на Дальнем Востоке: регион будет переходить к рыночному ценообразованию на электроэнергию, а значит, компания не сможет владеть и генерацией, и электросетями. Регуляторы к маю проработают план разделения компании, говорят в ФАС. Госхолдинг не хочет «дарить» активы, рыночная стоимость которых, по оценкам аналитиков, может составить около 6 млрд руб. Долгие годы электросетями в регионе интересовались «Россети», но сделки не произошло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«РусГидро», управляющая генерацией на Дальнем Востоке, вскоре больше не сможет владеть электросетевыми активами Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК). ФАС вместе с Минэкономики и Минэнерго уже разрабатывают план разделения госхолдинга, заявил замглавы ФАС Виталий Королев 5 апреля на конференции «Российская энергетика» газеты «Ведомости». Регион постепенно к лету 2025 года перейдет на свободные цены на электроэнергию, а по закону компании в рыночном секторе не должны совмещать конкурентные (генерация и сбыт) и монопольные (сети) виды деятельности.

«Мы понимаем, что это займет какое-то время. Очевидно, что такую компанию, как "РусГидро", в один момент взять и разделить нельзя»,— заявил господин Королев. По его словам, план разделения будет направлен в правительство в мае. В Минэкономики заявили “Ъ”, что предложение ФАС к ним официально не поступало. В Минэнерго не ответили.

Решение о судьбе электросетей «РусГидро» на Дальнем Востоке — за властями, но компания не хотела бы «дарить» активы, сказал журналистам член правления госхолдинга Роман Бердников.

«Должно быть отчуждение. Каким образом — это второй вопрос»,— отметил он. Позднее в «РусГидро» добавили, что, «безусловно, поддерживают развитие рыночных отношений в электроэнергетике Дальнего Востока». Сейчас компания вместе с правительством «работает над вариантами реализации норм закона», подчеркнули там.

«РусГидро» получило ДРСК в составе «РАО ЭС Востока» в 2011 году. ДРСК владеет распределительными электросетями в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области, а также на юге Якутии. Протяженность сетей — 59 тыс. км. В 2022 году полезный отпуск по сетям ДРСК составил 24,62 млрд кВт•ч, технологические потери составили 7,2%. Выручка ДРСК в 2022 году по РСБУ составила 36,8 млрд руб., чистая прибыль — 258,73 млн руб. Чистые активы на конец 2022 года — 25 млрд руб.

Распредсетями «РусГидро» на Дальнем Востоке еще с начала 2010-х годов интересовались «Россети», но стороны так и не договорились о схеме передачи активов. Затем «Россети» неоднократно возвращались к вопросу консолидации дальневосточных сетей: например, в 2020 году госмонополия обращалась с таким предложением к Владимиру Путину (см. “Ъ” от 13 февраля 2020 года). Президент поручил вице-премьеру Юрий Трутневу рассмотреть инициативу, а тот, в свою очередь, дал поручение Минэнерго и Минэкономики проработать вопрос. В «Россетях» не ответили на запрос “Ъ”.

Виталий Королев, замглавы ФАС, 5 апреля: «Очевидно, что такую компанию, как "РусГидро", в один момент взять и разделить нельзя».

Рыночная цена ДРСК может составлять 6,3 млрд руб., если оценивать ее исходя из аналогов — «Россети Центра» и «Россети Центра и Приволжья», подсчитал Матвей Тайц из инвестбанка «Синара». Но такая оценка может быть «довольная оптимистичной» из-за более низкого отношения чистой прибыли к собственному капиталу ДРСК, уточняет аналитик.

В целом Дальний Восток с учетом планов по развитию энергетики региона и взаимоотношений с Китаем весьма перспективный с точки зрения расширения электросетевой инфраструктуры, замечает Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ.

Экономическое положение ДРСК стабильное, поэтому потенциально эта компания — привлекательный инвестиционный объект, считает он. Однако электросетевые активы, принадлежащие «Якутскэнерго» (входит в «РусГидро», владеет генерацией, а также ЛЭП протяженностью более 20 тыс. км), напротив, испытывают экономические сложности, обусловленные дефектами тарифного регулирования и проблемами с собираемостью плановой выручки. Сейчас эти недостатки, отмечает Сергей Сасим, компенсируются за счет прибыли других подразделений «РусГидро»: «С учетом того, что выручка "Якутскэнерго" составляет около 30% от выручки ДРСК, план разделения активов, разрабатываемый регуляторами, должен предусматривать обязательное устранение недостатков расчета тарифных ставок. Справедливую цену продажи активов необходимо определять исходя из нормальной собираемости экономически обоснованной валовой выручки компании».

Полина Смертина