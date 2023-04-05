«РусГидро» останется без сетей

«РусГидро» придется отказаться от электросетевых активов на Дальнем Востоке: регион будет переходить к рыночному ценообразованию на электроэнергию, а значит, компания не сможет владеть и генерацией, и электросетями. Регуляторы к маю проработают план разделения компании, говорят в ФАС. Госхолдинг не хочет «дарить» активы, рыночная стоимость которых, по оценкам аналитиков, может составить около 6 млрд руб. Долгие годы электросетями в регионе интересовались «Россети», но сделки не произошло.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«РусГидро», управляющая генерацией на Дальнем Востоке, вскоре больше не сможет владеть электросетевыми активами Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК). ФАС вместе с Минэкономики и Минэнерго уже разрабатывают план разделения госхолдинга, заявил замглавы ФАС Виталий Королев 5 апреля на конференции «Российская энергетика» газеты «Ведомости». Регион постепенно к лету 2025 года перейдет на свободные цены на электроэнергию, а по закону компании в рыночном секторе не должны совмещать конкурентные (генерация и сбыт) и монопольные (сети) виды деятельности.
«Мы понимаем, что это займет какое-то время. Очевидно, что такую компанию, как "РусГидро", в один момент взять и разделить нельзя»,— заявил господин Королев. По его словам, план разделения будет направлен в правительство в мае. В Минэкономики заявили “Ъ”, что предложение ФАС к ним официально не поступало. В Минэнерго не ответили.
Решение о судьбе электросетей «РусГидро» на Дальнем Востоке — за властями, но компания не хотела бы «дарить» активы, сказал журналистам член правления госхолдинга Роман Бердников.
«Должно быть отчуждение. Каким образом — это второй вопрос»,— отметил он. Позднее в «РусГидро» добавили, что, «безусловно, поддерживают развитие рыночных отношений в электроэнергетике Дальнего Востока». Сейчас компания вместе с правительством «работает над вариантами реализации норм закона», подчеркнули там.
«РусГидро» получило ДРСК в составе «РАО ЭС Востока» в 2011 году. ДРСК владеет распределительными электросетями в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области, а также на юге Якутии. Протяженность сетей — 59 тыс. км. В 2022 году полезный отпуск по сетям ДРСК составил 24,62 млрд кВт•ч, технологические потери составили 7,2%. Выручка ДРСК в 2022 году по РСБУ составила 36,8 млрд руб., чистая прибыль — 258,73 млн руб. Чистые активы на конец 2022 года — 25 млрд руб.
Распредсетями «РусГидро» на Дальнем Востоке еще с начала 2010-х годов интересовались «Россети», но стороны так и не договорились о схеме передачи активов. Затем «Россети» неоднократно возвращались к вопросу консолидации дальневосточных сетей: например, в 2020 году госмонополия обращалась с таким предложением к Владимиру Путину (см. “Ъ” от 13 февраля 2020 года). Президент поручил вице-премьеру Юрий Трутневу рассмотреть инициативу, а тот, в свою очередь, дал поручение Минэнерго и Минэкономики проработать вопрос. В «Россетях» не ответили на запрос “Ъ”.
Виталий Королев, замглавы ФАС, 5 апреля:
«Очевидно, что такую компанию, как "РусГидро", в один момент взять и разделить нельзя».
Рыночная цена ДРСК может составлять 6,3 млрд руб., если оценивать ее исходя из аналогов — «Россети Центра» и «Россети Центра и Приволжья», подсчитал Матвей Тайц из инвестбанка «Синара». Но такая оценка может быть «довольная оптимистичной» из-за более низкого отношения чистой прибыли к собственному капиталу ДРСК, уточняет аналитик.
В целом Дальний Восток с учетом планов по развитию энергетики региона и взаимоотношений с Китаем весьма перспективный с точки зрения расширения электросетевой инфраструктуры, замечает Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ.
Экономическое положение ДРСК стабильное, поэтому потенциально эта компания — привлекательный инвестиционный объект, считает он. Однако электросетевые активы, принадлежащие «Якутскэнерго» (входит в «РусГидро», владеет генерацией, а также ЛЭП протяженностью более 20 тыс. км), напротив, испытывают экономические сложности, обусловленные дефектами тарифного регулирования и проблемами с собираемостью плановой выручки. Сейчас эти недостатки, отмечает Сергей Сасим, компенсируются за счет прибыли других подразделений «РусГидро»: «С учетом того, что выручка "Якутскэнерго" составляет около 30% от выручки ДРСК, план разделения активов, разрабатываемый регуляторами, должен предусматривать обязательное устранение недостатков расчета тарифных ставок. Справедливую цену продажи активов необходимо определять исходя из нормальной собираемости экономически обоснованной валовой выручки компании».