«Вторичка» подтягивает ипотеку

За пять месяцев 2023 года объем выдачи ипотеки в Челябинской области увеличился на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 51,22 млрд руб. Количество выданных кредитов выросло на 54% и составило 21,3 тыс. Представители банков отмечают существенный рост доли ипотечных сделок на вторичном рынке жилья. Эксперты отмечают, что объем выдачи растет на фоне притока средств в регион из-за роста промпроизводства благодаря гособоронзаказу. Также роль сыграл эффект низкой базы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В мае южноуральцам выдали в 4,5 раза больше ипотечных кредитов, чем в том же месяце год назад

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ В мае южноуральцам выдали в 4,5 раза больше ипотечных кредитов, чем в том же месяце год назад

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

По итогам января — мая 2023 года банки выдали жителям Челябинской области ипотечные кредиты на сумму 51,22 млрд руб. Это на 72% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Количество выданных займов на покупку жилья увеличилось в полтора раза и превысило 21,3 тыс. За пять месяцев прошлого года было выдано 13,8 тыс. кредитов на 29,75 млрд руб. Информация об этом опубликована на сайте Центробанка.

В мае этого года жителям Челябинской области предоставлено более 5 тыс. кредитов на сумму более 12,5 млрд руб. Это в 4,5 раза больше по количеству и почти в шесть раз по объему по сравнению с маем 2022 года. По сравнению с апрелем этого года объем выдачи вырос на 1,6%. На 1 июня этого года общая задолженность по ипотечным кредитам в Челябинской области достигла 277,55 млрд руб., что на 48,7 млрд, или 21%, больше, чем годом ранее. При этом объем просроченного долга сократился до 1,12 млрд после 1,24 млрд в прошлом году. Средний размер ипотечного кредита на Южном Урале в январе — мае увеличился на 242 тыс. руб. и составил 2,39 млн (2,15 млн в январе — мае 2022 года). Средневзвешенная процентная ставка в мае составила 8,89%. Годом ранее было 8,15%. По данным Банка России, средний срок ипотечного кредита в Челябинской области увеличился на 24 месяца, почти до 22 лет.

В среднем по России банки выдали физическим лицам более 657 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 2,42 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 37% больше по количеству и почти на 49% — по объему. Общий размер задолженности россиян по ипотеке перед банками достиг 15,3 трлн руб., что на 8,7% больше, чем годом ранее. Просроченная задолженность на 1 июня составила 56,8 млрд, что на 1% превышает показатель 1 июня 2022 года.

Средний размер ипотеки в целом по России в мае составил 3,67 млн руб., а средний срок кредитования — 24 года.

В информационно-аналитическом материале Центробанка отмечается, что основным драйвером роста жилищного кредитования в мае была ипотека с господдержкой.

«Увеличились выдачи как в рамках “Семейной ипотеки”, так и “Льготной ипотеки”, что может быть связано со стремлением банков успеть выдать кредиты по госпрограммам с низким первоначальным взносом до ужесточения подхода по применению макропруденциальных надбавок к таким кредитам с 1 июня 2023 года»,— говорится в материалах ЦБ.

Выдачи рыночной ипотеки при этом немного замедлились — на 3% в мае по сравнению с апрелем.

Представители банков отмечают существенный рост выдачи ипотеки с апреля этого года. «ВТБ за первые пять месяцев года предоставил клиентам в Челябинской области жилищные кредиты на сумму 3,8 млрд руб. Совокупно по итогам января — мая продажи находятся примерно на уровне 2022 года. Однако начиная с апреля показатели существенно превышают как прошлогодние объемы, так и уровни первых месяцев этого года. Например, объем выданных ипотечных кредитов за май сопоставим с общей суммой сделок за весь первый квартал и в четыре с лишним раза превышает показатель мая 2022 года»,— сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе ВТБ. В банке отмечают, что в структуре сделок растет доля покупок вторичного жилья.

«По сравнению с прошлым годом она увеличилась к началу июня более чем на 10 процентных пунктов и составляет сейчас порядка 79% выдач ипотеки. В целом, по оценке аналитиков ВТБ, выдачи жилищных кредитов в этом году превышают ожидания, что позволяет говорить о выходе ипотеки на траекторию уверенного роста»,— отмечают в банке.

Директор департамента корпоративных финансов инвестиционной компании «ИВА Партнерс» Артем Тузов считает, что рост ипотеки в основном происходит за счет новостроек, поскольку на первичном рынке сохраняются самые привлекательные ставки. По мнению эксперта, более высокие темпы роста объемов выдачи ипотеки на Южном Урле по сравнению со среднероссийскими показателями объясняются ростом промышленного производства. «В том числе в Челябинской области работают заводы и производства, ориентированные на военно-промышленный комплекс. Поэтому в регион в период специальной военной операции приходят большие потоки денежных средств. Надо сказать, что работает не только ВПК. Продажа иностранными акционерами активов в РФ заставляет новых собственников наращивать инвестиции в купленный объект, поскольку последние полтора года эти инвестиции на перевооружение были снижены или остановлены»,— отмечает господин Тузов.

Аналитик компании «Финам» Игорь Додонов отметил эффект низкой базы. «Столь существенному росту ипотечного кредитования способствовали стабилизация экономической обстановки в РФ, приведшая к активизации кредитной активности населения и определенному ослаблению кредитных политик банков, а также рост цен на жилье. Свою роль сыграл и эффект низкой базы первых пяти месяцев прошлого года, прежде всего апреля и мая, когда из-за экономического шока, который наша экономика испытала после начала СВО и введения Западом жестких санкций, а также резкого роста ставок ипотечное кредитование практически встало»,— говорит господин Додонов. По его словам, пока драйвером роста остается первичный рынок, благодаря продолжающим действовать госпрограммам льготной ипотеки. Но на фоне сворачивания программ льготной ипотеки от застройщиков наблюдаются признаки постепенного перераспределения спроса во «вторичку», где цены ниже, считает эксперт.

«Я ожидаю замедления темпов роста ипотечных выдач. Этому должно будет поспособствовать постепенное ослабление эффекта низкой базы, а также принятые ЦБ РФ меры по охлаждению сектора. Полагаю, по итогам всего текущего года ипотечные выдачи все же не достигнут рекордного уровня 2021 года»,— говорит эксперт.

По данным «ЦИАН.Аналитики», Челябинск вошел в топ-3 крупных российских городов по динамике роста цен на вторичное жилье в июне. За год стоимость квадратного метра выросла на 20% и составила 77,9 тыс. рублей. В мае цена была 76,5 тыс. за квадрат. Стоимость жилья в новостройках, по данным на май, составляла 84,6 тыс. за квадратный метр, что на 2,8% меньше, чем годом ранее.

Юлия Гарипова