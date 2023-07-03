Психолога Людмилу Петрановскую попросили проверить на дискредитацию армии и иностранное финансирование

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить семейного психолога Людмилу Петрановскую на предмет дискредитации российской армии (ст. 280.3 УК РФ) и получения иностранного финансирования. Госпожа Петрановская, комментируя эту информацию, заявила, что «пока это просто инициатива какого-то товарища», но допустила, что «процесс пойдет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Петрановская

Фото: Ульяна Верба Людмила Петрановская

Фото: Ульяна Верба

«Я понимаю, что все это может серьезно затруднить мою работу и наше с вами общение. Это будет очень жаль. Но есть ситуации, когда можно сказать только одно: не могу иначе»,— написала Людмила Петрановская в своем Telegram-канале. Позднее она добавила, что сейчас ей «ничего напрямую не угрожает».

Об обращении Виталия Бородина сообщал Telegram-канал Mash. По его информации, господин Бородин заявил, что Людмила Петрановская поддерживала Украину с 2014 года, заверяя, что «угрозы русскому языку там нет», а в 2022 году «резко осудила» начало специальной военной операции. Кроме того, он утверждает, что деятельность психолога финансировали филиалы британского фонда Charity и американского Amway. В связи с этим он призвал внести ее в реестр иностранных агентов.

Людмила Петрановская больше 20 лет занимается психологическими проблемами сиротства и усыновления. Она, в частности, работала с приемными родителями на Украине. Комментируя заявление Виталия Бородина, она объяснила, что ее позиция по отношению к спецоперации связана с тем, как происходящее повлияет на российские и украинские семьи, на количество сирот и детей с «изломленным детством». «И никакие "иностранные фонды" не имеют к этому никакого отношения»,— заключила она.

Виталий Бородин неоднократно обращался в Генпрокуратуру и другие ведомства с просьбой проверить разных российских деятелей по ряду административных и уголовных нарушений. Так, он попросил инициировать проверки в отношении Лии Ахеджаковой, Аллы Пугачевой, Семена Слепакова (признан иностранным агентом), Дианы Арбениной, Валерия Меладзе, Данилы Козловского.

Лусине Баласян