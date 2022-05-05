«Хортице» меняют разлив

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Алкогольные заводы, выпускавшие водку «Хортиця», «Мороша», «Первак» из портфеля холдинга Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка, сменили собственника. Предприятия должны также пересмотреть ассортимент, отказавшись от марок Global Spirits. Впрочем, участники рынка уверены, что сделка носит формальный характер. А эксперты ждут, что изменения дадут шанс конкурентам нарастить свои доли в общих продажах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

У заводов «Русский север» и «Родник и К», которые занимались в РФ выпуском водки «Хортиця», «Мороша», «Первак» и пр. из портфеля холдинга Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка, появился новый собственник, обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. В апреле предприятия и связанный с ними дистрибутор ТД «Мегаполис» перешли к Александру Беспалову. Ранее компании принадлежали кипрским Oxford AMG-77 Ltd и MSD Marketing System Distribution Ltd. Найти сведения о господине Беспалове и связаться с ним “Ъ” не удалось.

Участники рынка ранее связывали «Русский север» и «Родник и К» с самим Евгением Черняком. Но в Global Spirits отрицали, что бизнесмен владеет активами в России. В «Русском севере» также утверждали, что не входят в Global Spirits, а бренды разливают по лицензии. В пояснениях к отчетности ТД «Мегаполис» за 2020 год бенефициаром компании назван гражданин Украины Александр Борисович Черняк, которого в СМИ называли отцом Евгения Черняка.

Представитель «Русского севера» заявил “Ъ”, что у предприятий появился новый собственник, не связанный с MSD и Global Spirits. Он добавил, что договоры на использование товарных знаков Global Spirits расторгаются. Под какими брендами теперь будет выпускаться продукция, представитель «Русского севера» в среду уточнить не смог. В апреле этого года «Родник и К» подал заявки на регистрацию товарных знаков «Шустовъ», «Первакъ», «Мороша лесная». В Global Spirits “Ъ” не ответили.

В 2021 году отгрузки брендов Global Spirits в России выросли на 45%, до 7,1 млн дал год к году, и динамика стала самой высокой среди пяти крупнейших поставщиков водки в стране (см. “Ъ” от 22 февраля). Так, отгрузки Beluga Group («Мягков», «Беленькая», «Архангельская») росли на 5%, до 10,05 млн дал, Roust («Русский стандарт», «Зеленая марка», «Талка») — на 5%, до 9,58 млн дал, «Татспиртпрома» («Русская валюта», «Ханская») — на 6%, до 8,3 млн дал, АСГ («Пять озер», «Белая березка», «Хаски») — на 7%, до 7,29 млн дал.

По имеющимся у “Ъ” данным, «Хортиця» в прошлом году была лидером российского водочного рынка с долей 5,3%, второе место занимала «Мороша» с 4,4%, третье — «Беленькая» с 4%. Собеседники “Ъ” на рынке связывают популярность брендов Global Spirits прежде всего с относительно низкой ценой. В «Перекрестке» «Хортиця» представлена по цене от 309,9 руб. за бутылку 0,5 л, «Мороша» — от 329,99 руб., «Беленькая» — от 339,99 руб. без учета скидок.

Собеседники “Ъ” на алкогольном рынке считают, что смена владельцев компаний «Русский север», «Родник и К» и ТД «Мегаполис» могла потребоваться для «видимого отчуждения» активов в РФ. Они уверены, что сделка носит формальный характер, а предприятия останутся под контролем Евгения Черняка. Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман говорит, что пересмотр портфеля компаний «Русский север» и «Родник и К» в любом случае потребует заново начинать работу по продвижению, что даст возможность конкурентам нарастить отгрузки, указывает он. В «Ленте» заявили, что не получали от поставщика «Хортицы» уведомлений о приостановке поставок. В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магните» “Ъ” не ответили.

По данным ЕГАИС, в январе—марте производство водки в РФ выросло на 14%, до 17,33 млн дал год к году. Продажи напитка за этот период увеличились на 6,16%, до 18,42 млн дал год к году. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз говорит, что рост спроса на крепкие алкогольные напитки в целом характерен для кризисных периодов. По его оценкам, по итогам года продажи водки могут увеличиться в пределах 10%. Станислав Кауфман добавляет, что конкуренция на водочном рынке также будет усиливаться.

Анатолий Костырев