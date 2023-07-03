Задолженность ведомств перед госбюджетом РФ выросла за год на 3,3 трлн рублей

Дебиторская задолженность федеральных органов по расходам выросла за последний год на 3,26 трлн рублей (или на 53,3%), говорится в официальном заключении Счетной палаты (СП) РФ на исполнение закона о федеральном бюджете страны за 2022 год. Согласно документу, совокупные долги ведомств перед госбюджетом достигли 9,37 трлн рублей,

«По результатам проведенного анализа дебиторской задолженности можно сделать вывод, что ее рост в основном наблюдается по государственным контрактам, условиями которых предусмотрены авансовые платежи от 50% до 90% их суммы, а также по авансовым безвозмездным перечислениям юридическим лицам»,— отмечают аудиторы СП.

РБК уточняет, что в открытой части бюджета по дебиторской задолженности по выданным авансам лидируют Минпромторг (остаток на 1 января 2023 года — 228,5 млрд руб.), Минтранс (204,3 млрд — его открытые авансы увеличились в 28 раз, с 7 млрд), Минстрой (183,7 млрд), Минздрав (147,3 млрд), Росавтодор (137,3 млрд), Министерство науки и высшего образования (126,9 млрд). Данные о таких главных распорядителях бюджетных средств (ГРБС), как Минобороны, «Роскосмос», «Росатом», Министерство внутренних дел, Росгвардия, спецслужбы в материалах Счетной палаты не раскрываются.

Отмечается, что дебиторская задолженность перед госбюджетом появляется у того или иного федерального ведомства при заказе работ, товаров или услуг и погашается при исполнении обязательства исполнителем. Кроме того, это может произойти и при взыскании денежных средств в случае, если исполнение обязательств было сорвано.

Александр Кислов