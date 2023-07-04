Праздники медленной езды

На прошлой неделе в мусульманском мире отмечали праздник Ид аль-адха, он же Курбан-байрам. Как и в любые длинные праздники, в это время перевозки грузов переживают плановый шок. Особенно это важно в контексте уходящей на каникулы Турции — нашего основного теперь транзитного партнера, во многом заменившего страны ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Скорлыгина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Наталья Скорлыгина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Курбан-байрам, который отмечается в Турции с 27 июня по 1 июля, в значительной мере влияет на логистику, так как это официальные выходные дни, говорит ведущий специалист операционного отдела Novelco Никита Сергеев. «Рейсы, конечно, не отменяются в праздники, но экспедиторы, агенты и таможенные брокеры уходят на выходные и не принимают в работу новые грузы,— рассказывает он.— В эти дни отправляются только забронированные и уже сданные в авиалинию грузы, обработка же остальных ставится на паузу».

Некоторые грузы, которые уже прибыли в Стамбул, находились в процессе транзита и не были сданы в авиалинии на рейс, остаются на хранение на неделю. Это повышает расходы, поскольку на терминалах аэропорта Стамбула нет бесплатного хранения, как, например, в Шереметьево во время новогодних праздников. Все, что было затарено в контейнеры, отгружено со складов и прошло таможенное оформление, может уехать в праздники, говорит глава таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская, остальное ждет до 3 июля.

В Курбан-байрам, рассказывает учредитель VIG Trans Игорь Ребельский, в большинстве случаев не работают отправители и, что наиболее важно, турецкая таможня (грузы нельзя затаможить, растаможить и оформить транзит). Склады консолидации работают, но только в режиме хранения. Поставщики в Турции постарались отгрузить все за неделю до праздников или перенесли свои отправки на следующую, говорит руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша.

Мы давно привыкли к логистическим затруднениям в рождественские и новогодние праздники в Европе и США, а в последние годы даже большее влияние на перевозки оказывает китайский новый год. Со сменой дружественных торговых партнеров приходится приспосабливаться к новому расписанию важных праздников и новым трудовым обычаям.

Многим придется выучить, например, три неочевидных даты, в которые все предприятия Индии закрываются в обязательном порядке — и это помимо 15 официальных праздников. В списке дружественных стран есть и Шри-Ланка — лидер по числу нерабочих дней в году. А по мере расширения внешней торговли в дружественные регионы российским операторам ВЭД придется отмечать — хотя бы в календаре — день Занзибарской революции, день победы при Адуа и день Машуджаа.