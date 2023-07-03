Режиссер Митта попал в московскую больницу имени Боткина

Кинорежиссера Александра Митту отправили в Боткинскую больницу в Москве, сообщает РЕН ТВ. Источник «Известий» утверждает, что господина Митту парализовало.

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Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Александр Митта

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По информации РЕН ТВ, господин Митта попал в больницу в связи с серьезным ухудшением состояния здоровья. Telegram-канал Baza утверждает, что причиной госпитализации кинорежиссера стал инсульт.

Между тем в разговоре с ТАСС сын режиссера Евгений Митта заявил, что не обладает информацией об ухудшении состояния здоровья своего отца и, по его данным, «с Александром Миттой все нормально».

Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Он стал первым режиссёром в истории советского кино, снявшим фильм-катастрофу: лента «Экипаж» с Леонидом Филатовым и Анатолием Васильевым вышла на экраны в 1979 году. Также Александр Митта снял такие картины, как «Гори, гори, моя звезда», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Точка, точка, запятая», «Граница. Таёжный роман».

Александр Кислов