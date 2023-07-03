Мост на границе Крыма и Херсонской области, пострадавший от ракетного удара, восстановили

Мост у пункта пропуска «Чонгар» на границе Крыма и Херсонской области, поврежденный в результате ракетного удара, полностью восстановили. Об этом сообщил сенатор от Херсонской области Константин Басюк в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал сенатора от Херсонской области Константина Басюка Фото: Telegram-канал сенатора от Херсонской области Константина Басюка

При этом ремонт дорожного покрытия был завершен раньше срока, уточняет господин Басюк. На работы было отведено 20 дней, однако дорожные службы завершили работы за 10 дней.

«Транспортное сообщение Херсонщины с Крымом через Чонгар работает в прежнем режиме»,— говорится в сообщении.

Сооружение было повреждено в ночь на 22 июня текущего года. В близи поселения Чонгар по мосту был нанесен ракетный удар силами украинских военных. Сообщение между регионами было переправлено по резервному маршруту через другие пункты пропуска.

Анастасия Донскова

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