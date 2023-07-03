Беспорядки во Франции затянулись

Мэры французских коммун проведут митинги против беспорядков. Погромы во Франции продолжаются с 27 июня. Поводом стала смерть 17-летнего подростка, его застрелил полицейский во время проверки на дороге. Беспорядки охватывают все больше городов страны. По данным МВД, протестующие сожгли более 4,5 тыс. автомобилей и разгромили около 1 тыс. зданий. Всего задержано порядка 3 тыс. человек. Беспорядки называют самыми крупными с 2005 года. Тему продолжит Дарья Фоменко.
На кадрах в соцсетях — сожженные автомобили, трамваи и разбитые окна первых этажей. Беспорядки во Франции, продолжающиеся уже почти неделю, начались в пригороде Парижа. Вместе с тем в центре города о происходящем напоминают только щиты, которыми владельцы магазинов к ночи заколачивают витрины. А увидеть последствия беспорядков можно, скорее, в северных районах столицы, отмечает автор Telegram-канала «Парижанка и гид» Татьяна:
«Я гуляю по Парижу с туристами практически целый день, пересекаю все центральные округи. Ни разу за все это время я не заметила ничего, что напоминало бы о происходящем. Были разграблены какие-то магазины, небольшое количество манифестантов собиралось в разных точках столицы, но после наступления темноты и в основном в пригородах. 99% каких-то стычек происходили за городом. В центральной части жизнь течет, как обычно, ничего не изменилось».
В беспорядках, по данным полиции, преимущественно участвуют подростки и дети мигрантов. Они якобы собираются в группы через соцсети. Президент Эмманюэль Макрон 30 июня обвинил интернет-площадки и уточнил, что власти ограничат доступ к провокационному контенту. Однако выходные, например в Провансе, прошли неспокойно, рассказал в эфире France 24 корреспондент в Марселе Кол Станглер:
«Нынешнее событие отличается от происходящего в предыдущие дни присутствием полиции. Было видно два наблюдательных вертолета. На улицах заметили сотрудников отдела быстрого реагирования. Также были замечены бойцы элитного полицейского подразделения, которые специализируются на борьбе с захватом заложников и терроризмом. Ситуация сейчас относительно спокойная, но именно относительно. Поскольку регулярно возникают стычки погромщиков с полицией в центре Марселя».
В некоторых регионах Франции введен комендантский час. Частично после 9 вечера в стране останавливается общественный транспорт. Власти вводят запрет на продажу пиротехники и бензина в канистрах, рассказал журналист в Дижоне Дмитрий Гаврилов:
«Была одна попытка проникнуть в полицейский участок, но это уже не в Дижоне, а в Бонне. Обстановка все эти ночи была достаточно напряженной. Здание полиции забросали фейерверками, сожгли два десятка автомобилей, контейнеров, разграбили пекарню. Местные жители относятся к этому достаточно спокойно, но очень часто во Франции проходят протестные акции, которые сопровождаются столкновениями с полицией».
Эмманюэль Макрон из-за беспорядков на прошлой неделе экстренно покинул саммит Евросоюза в Брюсселе. Позднее президент также отменил официальный визит в Германию. Однако на призывы лидера Франции протестующие пока не реагируют. В воскресенье, например, они атаковали дом мэра коммуны в пригороде Парижа, рассказала корреспондент “Ъ FM” во Франции Дарья Злотникова:
«Общественность всколыхнуло нападение на дом мэра одной из пригородных коммун Парижа — Л'Э-ле-Роз. Погромщикам удалось выяснить его адрес, и здание было частично повреждено. Нападение это не единственное. Несколько мэров небольших коммун точно также пострадали от подобного рода атак. И, конечно, то, что погромщики решили взяться уже за народных избранников, это очень пугающий знак».
Остановить разрушения участников беспорядков призвала и бабушка убитого подростка. В интервью BFM TV она отметила, что протестующие используют гибель ее внука как предлог для деструктивных действий.
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Уличные беспорядки во Франции
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