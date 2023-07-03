В «Россети Тюмень» прошло годовое Общее собрание акционеров

23 июня 2023 года состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «Россети Тюмень» (100% уставного капитала принадлежит ПАО «Россети»), решения по всем вопросам повестки дня принял единственный акционер – ПАО «Россети».



Акционер утвердил годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за прошлый год. Также на собрании приняты решения о распределении прибыли и выплате дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2022 года.

Размер дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Тюмень» по результатам 2022 года составляет 4,080903 руб. на одну обыкновенную акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Тюмень» по результатам 2022 года, – 10 июля 2023 года.

Кроме того, избран новый состав Совета директоров АО «Россети Тюмень», в который вошли (должности указаны на момент выдвижения):

Полинов Алексей Александрович, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»;

Антониадис Алекос Архимедович, Директор по инвестициям – начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»;

Харитонов Владимир Вячеславович, заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»;

Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович, начальник Правового департамента ПАО «Россети»;

Кравченко Константин Юрьевич, заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»;

Калоева Мадина Валерьевна, Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»;

Лещевская Юлия Александровна, заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»;

Ляпунов Евгений Викторович, заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»;

Гончаров Юрий Владимирович, главный советник ПАО «Россети»;

Канюка Палина Николаевна, врио заместителя главного инженера – начальник Департамента производственной деятельности ПАО Гриценко Владимир Федорович, Вице-президент «ОПОРА РОССИИ».

Членами Ревизионной комиссии избраны (должности указаны на момент избрания):

Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

Царьков Виктор Владимирович, первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

Тришина Светлана Михайловна, заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

Зайцева Татьяна Викторовна, начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

Юдин Андрей Иванович, главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Аудиторской организацией Общества назначен коллективный участник в составе ООО «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и ООО «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудекс» (ИНН 1655301258) (член коллективного участника).